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Номер извещения
31401752172
Уникальный номер закупки
426/2014, 455/2014
Наименование закупки
Лот № 1 – Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к жилому дому № 28 по ул. Химиков» Лот № 2 – Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации к многоквартирному жилому дому по ул. Малиновского № 11 – 2 очередь (5,6,7 подъезд)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.11.2014 16:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@omskvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Омска/
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к жилому дому № 28 по ул. Химиков»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2014 10:00 GMT +315.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401752172Дата и время окончания срока приема заявок Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к жилому дому № 28 по ул. Химиков»Административные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401752172Дата и время вскрытия заявок Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к жилому дому № 28 по ул. Химиков»Административные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
19.01.2015 16:0019.01.2015 16:0019.01.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401752172Подведение итогов не позднее Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к жилому дому № 28 по ул. Химиков»Административные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к жилому дому № 28 по ул. Химиков»
Начальная цена
4 820 508,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
45.21.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации к многоквартирному жилому дому по ул. Малиновского № 11 – 2 очередь (5,6,7 подъезд)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2014 10:00 GMT +315.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401752172Дата и время окончания срока приема заявок Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации к многоквартирному жилому дому по ул. Малиновского № 11 – 2 очередь (5,6,7 подъезд)Административные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401752172Дата и время вскрытия заявок Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации к многоквартирному жилому дому по ул. Малиновского № 11 – 2 очередь (5,6,7 подъезд)Административные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
19.01.2015 16:0019.01.2015 16:0019.01.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401752172Подведение итогов не позднее Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации к многоквартирному жилому дому по ул. Малиновского № 11 – 2 очередь (5,6,7 подъезд)Административные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.01.201519.01.2015 16:0019.01.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401752172Подведение итогов не позднее Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации к многоквартирному жилому дому по ул. Малиновского № 11 – 2 очередь (5,6,7 подъезд)Административные округа г Омска/
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации к многоквартирному жилому дому по ул. Малиновского № 11 – 2 очередь (5,6,7 подъезд)
Начальная цена
1 566 801,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
45.21.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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