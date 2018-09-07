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    Главная / Торги / Выполнение проектной документации ПАО "ЧМК" Прокатный цех №3. Реконструкция с установкой универсального стана. Системы противопожарной защиты помещений машинного зала

    Выполнение проектной документации ПАО "ЧМК" Прокатный цех №3. Реконструкция с установкой универсального стана. Системы противопожарной защиты помещений машинного зала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2018 12:0007.09.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829467Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектной документации ПАО "ЧМК" Прокатный цех №3. Реконструкция с установкой универсального стана. Системы противопожарной защиты помещений машинного залаЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829467

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение проектной документации ПАО "ЧМК" Прокатный цех №3. Реконструкция с установкой универсального стана. Системы противопожарной защиты помещений машинного зала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 08:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    закупочная документация

    техническое задание

    ЧЕРТЕЖ 1

    ЧЕРТЕЖ 2

    ЧЕРТЕЖ 3

    ЧЕРТЕЖ 4

    ЧЕРТЕЖ 5

    ЧЕРТЕЖ 6

    ЧЕРТЕЖ 7

    ЧЕРТЕЖ 8

    ЧЕРТЕЖ 9

    ЧЕРТЕЖ Ч7712-6

    ЧЕРТЕЖ Ч7712-7

    ДОГОВОР

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-29-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    MargaritaMigunova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мигунова Маргарита Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектной документации ПАО "ЧМК" Прокатный цех №3. Реконструкция с установкой универсального стана. Системы противопожарной защиты помещений машинного зала

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.11.201807.11.2018 12:0007.11.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829467Подведение итогов не позднее Выполнение проектной документации ПАО "ЧМК" Прокатный цех №3. Реконструкция с установкой универсального стана. Системы противопожарной защиты помещений машинного залаЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектной документации ПАО "ЧМК" Прокатный цех №3. Реконструкция с установкой универсального стана. Системы противопожарной защиты помещений машинного зала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    СОГЛАСНО ДОКУМЕНТАЦИИ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО "ЧМК"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    90 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТА-ФАКТУРЫ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение проектной документации ПАО "ЧМК" Прокатный цех №3. Реконструкция с установкой универсального стана. Системы противопожарной защиты помещений машинного зала"

    Кол-во: 1

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    01.02.2022 11:59(GMT+03:00)
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    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
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