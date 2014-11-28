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    Главная / Торги / Оказание услуг по технологическому контролю полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2D на Южном секторе Приволжского лицензионного участка

    Оказание услуг по технологическому контролю полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2D на Южном секторе Приволжского лицензионного участка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2014 18:0028.11.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411594Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по технологическому контролю полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2D на Южном секторе Приволжского лицензионного участкаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411594

    Уникальный номер закупки

    221-ЗП-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по технологическому контролю полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2D на Южном секторе Приволжского лицензионного участка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Квалификационные таблицы 1, 2, 3

    ТЗ

    Проект договора

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания»
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Юридический адрес

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    Почтовый адрес

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 223-86-99 доб. 7616

    Факс

    +7 495 223-86-99

    Адрес электронной почты

    Marina.Ivlieva@ipc-oil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивлиева Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Нефть сырая и газ природный

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по технологическому контролю полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2D на Южном секторе Приволжского лицензионного участка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.11.2014 18:00 GMT +328.11.2014 18:0028.11.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411594Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по технологическому контролю полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2D на Южном секторе Приволжского лицензионного участкаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    28.11.2014 18:0028.11.2014 18:0028.11.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411594Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по технологическому контролю полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2D на Южном секторе Приволжского лицензионного участкаМосква

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2014 18:0016.12.2014 18:0016.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411594Подведение итогов не позднее Оказание услуг по технологическому контролю полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2D на Южном секторе Приволжского лицензионного участкаМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.12.201416.12.2014 18:0016.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411594Подведение итогов не позднее Оказание услуг по технологическому контролю полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2D на Южном секторе Приволжского лицензионного участкаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по технологическому контролю полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2D на Южном секторе Приволжского лицензионного участка

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ННК
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Адрес местонахождения

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    11

    ДОБЫЧА СЫРОЙ НЕФТИ И ПРИРОДНОГО ГАЗА; ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "услуга"

    Кол-во: 1

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