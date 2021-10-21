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Номер извещения
0154300026421000045
Уникальный номер закупки
0154300026421000045
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту (содержание) автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Орловская область, Мценский район, д. Константиновка 0154300026421000045
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
13.10.2021 14:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение работ по ремонту (содержание) автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Орловская область, Мценский район, д. Константиновка
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту (содержание) автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Орловская область, Мценский район, д. Константиновка
Начальная цена
321 135,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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