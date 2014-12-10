Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка компьютерной, офисной и другой электронной техники г. Волгоград

    Поставка компьютерной, офисной и другой электронной техники г. Волгоград

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2014 12:0010.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411621Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерной, офисной и другой электронной техники г. ВолгоградАстраханьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411621

    Уникальный номер закупки

    115

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка компьютерной, офисной и другой электронной техники г. Волгоград

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Юридический адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    Почтовый адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Контактный телефон

    +7 8512 29-00-29 доб. 2177

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    r.suleimanov@astrakhan.gazpromlpg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сулейманов Рустам Фатихович

    Место рассмотрения предложений

    Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская Область

    Закупки и тендеры Услуги в области фотографии

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компьютерной, офисной и другой электронной техники г. Волгоград

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2014 12:00 GMT +310.12.2014 12:0010.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411621Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерной, офисной и другой электронной техники г. ВолгоградАстрахань

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2014 12:0010.12.2014 12:0010.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411621Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерной, офисной и другой электронной техники г. ВолгоградАстрахань

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    15.12.201415.12.2014 15:0015.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411621Подведение итогов не позднее Поставка компьютерной, офисной и другой электронной техники г. ВолгоградАстрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютерной, офисной и другой электронной техники г. Волгоград

    Начальная цена

    499 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение № 5)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение № 5)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение № 5)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Адрес местонахождения

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.84

    Предоставление прочих услуг

    Документация лота

    извещение

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Попозиционная № ГП237092
    Топливо Дизельное, ХАКАСИЯ. 1 половина Марта 2022 г.
    Топливо Дизельное, ХАКАСИЯ. 1 половина Марта 2022 г.
    593294
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО МЕЧЕЛ
    Попозиционная № ГП213956
    Закупка автошин (27.00R49) в 2022г. для нужд ПАО "Южный Кузбасс". Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемый Товар должен быть новым, прежде не используемым, производства не ранее 2021 года (не бывший ранее в эксплуатации, не использованный в выставочных, демонстрационных и других целях) и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям ПАО "Южный Кузбасс".
    Закупка автошин (27.00R49) в 2022г. для нужд ПАО "Южный Кузбасс". Возможен прием продукции...
    589815
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211079029
    МИ №1184/МИ - Оказание услуг дезинфекции помещений для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
    МИ №1184/МИ - Оказание услуг дезинфекции помещений для нужд Акционерное общество «Газпром...
    593312
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    549 792
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237087
    Система шахтной стволовой сигнализации для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00463 ИТТ
    Система шахтной стволовой сигнализации для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00463 ИТТ
    593297
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
    Маркетинговые исследования № 32211068839
    Поставка автошин
    Поставка автошин
    591748
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    971 894
    Лоты:
    1
    Регион:
    Курганская область
    АО БМК
    Попозиционная № ГП201846
    Запрос предложений. Насосные агрегаты
    Запрос предложений. Насосные агрегаты
    585875
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП201656
    Кабельная продукция. Срок действия коммерческого предложение мин.120 дней. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно №1-14. В лоте обязательна подача коммерческого по каждой позиции.
    Кабельная продукция. Срок действия коммерческого предложение мин.120 дней. Итоги подводятся по...
    542500
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО БМК
    Попозиционная № ГП213481
    Запрос предложений. Градирня
    Запрос предложений. Градирня
    588099
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить