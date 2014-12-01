www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП411590
Уникальный номер закупки
113
Наименование закупки
Оказание услуг по технической поддержке системы “Консультант Плюс” г. Астрахань
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,
Почтовый адрес
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139
Контактный телефон
+7 8512 29-00-29
Факс
--
Адрес электронной почты
r.suleimanov@astrakhan.gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сулейманов Рустам Фатихович
Место рассмотрения предложений
Астрахань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по технической поддержке системы “Консультант Плюс” г. Астрахань
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.12.2014 12:00 GMT +301.12.2014 12:0001.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411590Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по технической поддержке системы “Консультант Плюс” г. АстраханьАстрахань
Дата и время вскрытия заявок
01.12.2014 12:0001.12.2014 12:0001.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411590Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по технической поддержке системы “Консультант Плюс” г. АстраханьАстрахань
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по технической поддержке системы “Консультант Плюс” г. Астрахань
Начальная цена
240 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Приложению №5 к Извещению о проведении запроса котировок
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно Приложению №5 к Извещению о проведении запроса котировокРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
Адрес местонахождения
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139
Отсутствуют
74.84
Документация лота
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.