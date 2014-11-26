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    Главная / Торги / на право заключения договора по изготовлению проекта и рабочей документации на реконструкцию главного распределительного щита и внутреннего электроснабжения в административно-производственном здании

    на право заключения договора по изготовлению проекта и рабочей документации на реконструкцию главного распределительного щита и внутреннего электроснабжения в административно-производственном здании

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2014 09:0026.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401712127Дата и время окончания срока приема заявок форме на право заключения договора по изготовлению проекта и рабочей документации на реконструкцию главного распределительного щита и внутреннего электроснабжения в административно-производственном зданииАдминистративные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401712127

    Уникальный номер закупки

    85/1/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора по изготовлению проекта и рабочей документации на реконструкцию главного распределительного щита и внутреннего электроснабжения в административно-производственном здании

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.11.2014 16:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    котировочная документация

    смета

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    a.zvarin@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зварин Антон Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Услуги в области фотографии

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Форме на право заключения договора по изготовлению проекта и рабочей документации на реконструкцию главного распределительного щита и внутреннего электроснабжения в административно-производственном здании

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.11.201427.11.2014 09:0027.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401712127Дата окончания срока рассмотрения заявок форме на право заключения договора по изготовлению проекта и рабочей документации на реконструкцию главного распределительного щита и внутреннего электроснабжения в административно-производственном зданииАдминистративные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    28.11.2014 09:0028.11.2014 09:0028.11.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401712127Подведение итогов не позднее форме на право заключения договора по изготовлению проекта и рабочей документации на реконструкцию главного распределительного щита и внутреннего электроснабжения в административно-производственном зданииАдминистративные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.11.201428.11.2014 09:0028.11.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401712127Подведение итогов не позднее форме на право заключения договора по изготовлению проекта и рабочей документации на реконструкцию главного распределительного щита и внутреннего электроснабжения в административно-производственном зданииАдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Форме на право заключения договора по изготовлению проекта и рабочей документации на реконструкцию главного распределительного щита и внутреннего электроснабжения в административно-производственном здании

    Начальная цена

    502 322,41

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    25 116,12 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл.ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, Кочновский проезд, д.5, стр. 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора часть IV котировочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Адрес местонахождения

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.20

    Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеоролог

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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