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Номер извещения
ГП411592
Уникальный номер закупки
110
Наименование закупки
Заправка и ремонт картриджей копировально-множительной техники г.Астрахань
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,
Почтовый адрес
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139
Контактный телефон
+7 8512 29-00-29 доб. 2177
Факс
--
Адрес электронной почты
r.suleimanov@astrakhan.gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сулейманов Рустам Фатихович
Место рассмотрения предложений
Астрахань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заправка и ремонт картриджей копировально-множительной техники г.Астрахань
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.12.2014 12:00 GMT +301.12.2014 12:0001.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411592Дата и время окончания срока приема заявок Заправка и ремонт картриджей копировально-множительной техники г.АстраханьАстрахань
Дата и время вскрытия заявок
01.12.2014 12:0001.12.2014 12:0001.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411592Дата и время вскрытия заявок Заправка и ремонт картриджей копировально-множительной техники г.АстраханьАстрахань
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заправка и ремонт картриджей копировально-множительной техники г.Астрахань
Начальная цена
233 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Приложению №5 к Извещению о проведении запроса котировок
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно Приложению №5 к Извещению о проведении запроса котировокРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
Адрес местонахождения
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139
Отсутствуют
74.84
Документация лота
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