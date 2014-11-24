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Номер извещения
ГП411582
Уникальный номер закупки
78/406п
Наименование закупки
поставка отливок согласно чертежа
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.11.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-07-39
Факс
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Адрес электронной почты
nevolin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Неволин Олег Сергеевич
Место рассмотрения предложений
ОАО Уралхиммаш
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка отливок согласно чертежей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.11.2014 05:00 GMT +324.11.2014 05:0024.11.2014 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411582Дата и время окончания срока приема заявок Поставка отливок согласно чертежейОАО Уралхиммаш
Дата и время вскрытия заявок
24.11.2014 06:0024.11.2014 06:0024.11.2014 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411582Дата и время вскрытия заявок Поставка отливок согласно чертежейОАО Уралхиммаш
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка отливок согласно чертежей
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество по 1 шт согласно каждого чертежа
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО Уралхиммаш г. Екатеринбург., переулок Хибиногорский 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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