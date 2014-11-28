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Номер извещения
31401711389
Уникальный номер закупки
26/2014
Наименование закупки
Работы по капитальному ремонту узла учета электрической энергии РП-19
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.11.2014 15:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.
Контактный телефон
+7 812 322-85-74
Факс
+7 812 322-80-49
Адрес электронной почты
Tatyana.Gorkovenko@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Горковенко Татьяна Васильевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Работы по капитальному ремонту узла учета электрической энергии РП-19
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.11.2014 14:00 GMT +328.11.2014 14:0028.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401711389Дата и время окончания срока приема заявок Работы по капитальному ремонту узла учета электрической энергии РП-19Колпино
Дата и время вскрытия заявок
28.11.2014 14:0028.11.2014 14:0028.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401711389Дата и время вскрытия заявок Работы по капитальному ремонту узла учета электрической энергии РП-19Колпино
Подведение итогов не позднее
05.12.2014 12:0005.12.2014 12:0005.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401711389Подведение итогов не позднее Работы по капитальному ремонту узла учета электрической энергии РП-19Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по капитальному ремонту узла учета электрической энергии РП-19
Начальная цена
1 003 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский заводРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.
Отсутствуют
45.31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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