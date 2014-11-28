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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401711562
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка детектора газа
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.11.2014 15:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394006, Воронежская область, , Воронеж, Кольцовская, 78
Почтовый адрес
394006, Воронежская область, , Воронеж, Кольцовская, 78
Контактный телефон
+7 473 277-99-20
Факс
+7 473 277-24-39
Адрес электронной почты
malceva@teploset.kvmail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мальцева Нина Ивановна
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 78, каб. 19а
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка детектора газа.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.11.2014 15:45 GMT +328.11.2014 15:4528.11.2014 15:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401711562Дата и время окончания срока приема заявок Поставка детектора газа.г. Воронеж, ул. Кольцовская, 78, каб. 19а
Дата и время вскрытия заявок
01.12.2014 14:0001.12.2014 14:0001.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401711562Дата и время вскрытия заявок Поставка детектора газа.г. Воронеж, ул. Кольцовская, 78, каб. 19а
Подведение итогов не позднее
01.12.2014 14:0001.12.2014 14:0001.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401711562Подведение итогов не позднее Поставка детектора газа.г. Воронеж, ул. Кольцовская, 78, каб. 19а
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка детектора газа.
Начальная цена
272 780,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
8
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж, ул Шендрикова, 1аРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МКП Воронежтеплосеть
Все закупки и тендеры МКП Воронежтеплосеть
Адрес местонахождения
394006, Воронежская область, , Воронеж, Кольцовская, 78
Отсутствуют
51.70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
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