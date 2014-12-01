Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Ремонт теплоизоляции наружной теплотрассы к корп. № 12, 19, 21, 22,25, 28 на пл. № 2 и корп. № 3 на пл. № 1 (В соответствии с дефектной ведомостью)

    Ремонт теплоизоляции наружной теплотрассы к корп. № 12, 19, 21, 22,25, 28 на пл. № 2 и корп. № 3 на пл. № 1 (В соответствии с дефектной ведомостью)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.12.2014 10:0001.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401710778Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт теплоизоляции наружной теплотрассы к корп. № 12, 19, 21, 22, 25, 28 на пл. № 2 и корп. № 3 на пл. № 1 (В соответствии с дефектной ведомостью)ТулаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401710778

    Уникальный номер закупки

    14-285-2014/ЗКЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт теплоизоляции наружной теплотрассы к корп. № 12, 19, 21, 22,25, 28 на пл. № 2 и корп. № 3 на пл. № 1 (В соответствии с дефектной ведомостью)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.11.2014 14:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Извещение

    Документация

    Ведомость дефектов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupkistrela@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Николай Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Работы гидроизоляционные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт теплоизоляции наружной теплотрассы к корп. № 12, 19, 21, 22, 25, 28 на пл. № 2 и корп. № 3 на пл. № 1 (В соответствии с дефектной ведомостью)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.12.2014 10:00 GMT +301.12.2014 10:0001.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401710778Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт теплоизоляции наружной теплотрассы к корп. № 12, 19, 21, 22, 25, 28 на пл. № 2 и корп. № 3 на пл. № 1 (В соответствии с дефектной ведомостью)Тула

    Дата и время вскрытия заявок

    01.12.2014 10:0001.12.2014 10:0001.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401710778Дата и время вскрытия заявок Ремонт теплоизоляции наружной теплотрассы к корп. № 12, 19, 21, 22, 25, 28 на пл. № 2 и корп. № 3 на пл. № 1 (В соответствии с дефектной ведомостью)Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.201417.12.2014 23:5917.12.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401710778Подведение итогов не позднее Ремонт теплоизоляции наружной теплотрассы к корп. № 12, 19, 21, 22, 25, 28 на пл. № 2 и корп. № 3 на пл. № 1 (В соответствии с дефектной ведомостью)Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт теплоизоляции наружной теплотрассы к корп. № 12, 19, 21, 22, 25, 28 на пл. № 2 и корп. № 3 на пл. № 1 (В соответствии с дефектной ведомостью)

    Начальная цена

    1 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Ремонт теплоизоляции наружной теплотрассы к корп. № 12, 19, 21, 22, 25, 28 на пл. № 2 и корп. № 3 на пл. № 1 (В соответствии с дефектной ведомостью)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ремонт теплотрассы на площадках:г. Тула, М. Горького д. 6, производственная площадка №1;г. Тула, ул. Арсенальная, д. 2, производственная площадка №2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок проведения работ:19 (девятнадцать) рабочих дней после подписания договора.Представители Исполнителя должны иметь в обязательном порядке гражданство РФ. Работы на режимном предприятии должны производиться с 8-00 до 17-00 (в будние дни). Гарантия качества работ 24 месяца.Для теплоизоляции использовать теплоизоляционную скорлупу из жесткого пенополиуретана ТУ 2254-222-00244147-2005 с покрытием оцинкованной сталью толщиной 0,5 мм.Платежи производятся путём безналичного перечисления денежных средств платёжными поручениями Заказчика по счёту Поставщика. Работы выполняются без выплаты аванса.Расчет производится после подписания актов приемки выполненных работ (форма КС-2,КС-3)в течение 10 (десяти) дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.32

    Производство изоляционных работ

    Документация лота

    Проект договора

    29.09.2016

    Извещение

    29.09.2016

    Документация

    29.09.2016

    Ведомость дефектов

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО МЕЧЕЛ
    Попозиционная № ГП213956
    Закупка автошин (27.00R49) в 2022г. для нужд ПАО "Южный Кузбасс". Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемый Товар должен быть новым, прежде не используемым, производства не ранее 2021 года (не бывший ранее в эксплуатации, не использованный в выставочных, демонстрационных и других целях) и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям ПАО "Южный Кузбасс".
    Закупка автошин (27.00R49) в 2022г. для нужд ПАО "Южный Кузбасс". Возможен прием продукции...
    589815
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211079029
    МИ №1184/МИ - Оказание услуг дезинфекции помещений для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
    МИ №1184/МИ - Оказание услуг дезинфекции помещений для нужд Акционерное общество «Газпром...
    593312
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    549 792
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237087
    Система шахтной стволовой сигнализации для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00463 ИТТ
    Система шахтной стволовой сигнализации для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00463 ИТТ
    593297
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
    Маркетинговые исследования № 32211068839
    Поставка автошин
    Поставка автошин
    591748
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    971 894
    Лоты:
    1
    Регион:
    Курганская область
    АО БМК
    Попозиционная № ГП201846
    Запрос предложений. Насосные агрегаты
    Запрос предложений. Насосные агрегаты
    585875
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП201656
    Кабельная продукция. Срок действия коммерческого предложение мин.120 дней. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно №1-14. В лоте обязательна подача коммерческого по каждой позиции.
    Кабельная продукция. Срок действия коммерческого предложение мин.120 дней. Итоги подводятся по...
    542500
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО БМК
    Попозиционная № ГП213481
    Запрос предложений. Градирня
    Запрос предложений. Градирня
    588099
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП201163
    МЕТИЗНАЯ ПРОДУКЦИЯ
    МЕТИЗНАЯ ПРОДУКЦИЯ
    574673
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить