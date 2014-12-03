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Номер извещения
ГП411565
Уникальный номер закупки
03/18-ЗД/181114-ОЗП
Наименование закупки
Открытый одноэтапный запрос предложений № 03/18-ЗД/181114-ОЗП на право заключения договора на поставку материалов (затворы дисковые, фланцы) по объекту: «Модернизация КВОУ ГТУ-1, ГТУ-2 с установкой системы охлаждения входящего воздуха"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Почтовый адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Контактный телефон
+7 861 234-50-31
Факс
+7 861 234-05-25
Адрес электронной почты
gorobets-TS@scpe.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цоллан Анатолий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Открытый одноэтапный запрос предложений № 03/18-ЗД/181114-ОЗП на право заключения договора на поставку материалов (затворы дисковые, фланцы) по объекту: «Модернизация КВОУ ГТУ-1, ГТУ-2 с установкой системы охлаждения входящего воздуха"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.12.2014 12:00 GMT +303.12.2014 12:0003.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411565Дата и время окончания срока приема заявок Открытый одноэтапный запрос предложений № 03/18-ЗД/181114-ОЗП на право заключения договора на поставку материалов (затворы дисковые, фланцы) по объекту: «Модернизация КВОУ ГТУ-1, ГТУ-2 с установкой системы охлаждения входящего воздуха"Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
03.12.2014 12:0003.12.2014 12:0003.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411565Дата и время вскрытия заявок Открытый одноэтапный запрос предложений № 03/18-ЗД/181114-ОЗП на право заключения договора на поставку материалов (затворы дисковые, фланцы) по объекту: «Модернизация КВОУ ГТУ-1, ГТУ-2 с установкой системы охлаждения входящего воздуха"Краснодар
Подведение итогов не позднее
30.12.2014 12:0030.12.2014 12:0030.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411565Подведение итогов не позднее Открытый одноэтапный запрос предложений № 03/18-ЗД/181114-ОЗП на право заключения договора на поставку материалов (затворы дисковые, фланцы) по объекту: «Модернизация КВОУ ГТУ-1, ГТУ-2 с установкой системы охлаждения входящего воздуха"Краснодар
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.12.201430.12.2014 12:0030.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411565Подведение итогов не позднее Открытый одноэтапный запрос предложений № 03/18-ЗД/181114-ОЗП на право заключения договора на поставку материалов (затворы дисковые, фланцы) по объекту: «Модернизация КВОУ ГТУ-1, ГТУ-2 с установкой системы охлаждения входящего воздуха"Краснодар
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый одноэтапный запрос предложений № 03/18-ЗД/181114-ОЗП на право заключения договора на поставку материалов (затворы дисковые, фланцы) по объекту: «Модернизация КВОУ ГТУ-1, ГТУ-2 с установкой системы охлаждения входящего воздуха"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭНЕКС (ОАО)
Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
F
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