www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП411563
Уникальный номер закупки
207
Наименование закупки
Закупка листового металлопроката (срочная закупка)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лист горячекатаный и полоса
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.11.2014 11:00 GMT +324.11.2014 11:0024.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411563Дата и время окончания срока приема заявок Лист горячекатаный и полосаМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.11.2014 11:0024.11.2014 11:0024.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411563Дата и время вскрытия заявок Лист горячекатаный и полосаМосква
Подведение итогов не позднее
25.11.2014 16:3025.11.2014 16:3025.11.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411563Подведение итогов не позднее Лист горячекатаный и полосаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лист горячекатаный и полоса
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. оставка продукции в ноябре 2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Лот является неделимым. Участник может подать заяву на весь объем заявленный к поставке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика - Москва и Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 13
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 2
Кол-во: 0
Кол-во: 3
Лист горячекатаный
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.11.2014 11:00 GMT +324.11.2014 11:0024.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411563Дата и время окончания срока приема заявок Лист горячекатаныйМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.11.2014 11:0024.11.2014 11:0024.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411563Дата и время вскрытия заявок Лист горячекатаныйМосква
Подведение итогов не позднее
25.11.2014 16:3025.11.2014 16:3025.11.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411563Подведение итогов не позднее Лист горячекатаныйМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лист горячекатаный
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. оставка продукции в ноябре 2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Лот является неделимым. Участник может подать заяву на весь объем заявленный к поставке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика - Москва и Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 43
Профнастил
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.11.2014 11:00 GMT +324.11.2014 11:0024.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411563Дата и время окончания срока приема заявок ПрофнастилМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.11.2014 11:0024.11.2014 11:0024.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411563Дата и время вскрытия заявок ПрофнастилМосква
Подведение итогов не позднее
25.11.2014 16:3025.11.2014 16:3025.11.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411563Подведение итогов не позднее ПрофнастилМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.11.201425.11.2014 16:3025.11.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411563Подведение итогов не позднее ПрофнастилМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Профнастил
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. оставка продукции в ноябре 2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Лот является неделимым. Участник может подать заяву на весь объем заявленный к поставке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика - Москва и Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 156
Кол-во: 44
Кол-во: 180
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.