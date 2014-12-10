Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия оплаты товара: оплата производится Покупателем по счету, выставленному Продавцом со ссылкой на Договор, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в следующем порядке: - предоплата в размере 20% от стоимости Товара в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Договора поставки; - окончательный расчет 80%, в течение 5 (Пяти) банковских дней, с момента получения от Продавца официального уведомления о готовности Товара к отгрузке. Срок поставки (выборки) товара: Продавец обязан передать Товар Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения Покупателем предоплаты.