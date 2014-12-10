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Номер извещения
31401710237
Уникальный номер закупки
211/47-2014
Наименование закупки
Покупка автомобиля Fiat Ducato
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
19.11.2014 13:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 216-22-44
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шмаков Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка автомобиля Fiat Ducato
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2014 10:00 GMT +310.12.2014 10:0010.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401710237Дата и время окончания срока приема заявок Покупка автомобиля Fiat DucatoЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.12.2014 09:0012.12.2014 09:0012.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401710237Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка автомобиля Fiat DucatoЕкатеринбург
Дата и время проведения
12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401710237Дата и время проведения Покупка автомобиля Fiat DucatoЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401710237Подведение итогов не позднее Покупка автомобиля Fiat DucatoЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка автомобиля Fiat Ducato
Начальная цена
1 489 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование, характеристики и количество товара: Автомобиль Fiat Ducato Maxi Chas D\C LWB 3,5 t в количестве 1 штука. Описание и характеристики в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 211/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 211/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется на условиях самовывоза заказчиком со склада поставщика в городе Екатеринбурге.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
50.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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