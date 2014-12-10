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    Главная / Торги / Покупка автомобиля Fiat Ducato

    Покупка автомобиля Fiat Ducato

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2014 10:0010.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401710237Дата и время окончания срока приема заявок Покупка автомобиля Fiat DucatoЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401710237

    Уникальный номер закупки

    211/47-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка автомобиля Fiat Ducato

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.11.2014 13:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация к Извещению № 211/47-2014

    Извещение № 211/47-2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 216-22-44

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snabjenie@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шмаков Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по заграничным и каботажным перевозкам пассажиров морскими судами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка автомобиля Fiat Ducato

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2014 10:00 GMT +310.12.2014 10:0010.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401710237Дата и время окончания срока приема заявок Покупка автомобиля Fiat DucatoЕкатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.12.2014 09:0012.12.2014 09:0012.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401710237Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка автомобиля Fiat DucatoЕкатеринбург

    Дата и время проведения

    12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401710237Дата и время проведения Покупка автомобиля Fiat DucatoЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401710237Подведение итогов не позднее Покупка автомобиля Fiat DucatoЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401710237Подведение итогов не позднее Покупка автомобиля Fiat DucatoЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка автомобиля Fiat Ducato

    Начальная цена

    1 489 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование, характеристики и количество товара: Автомобиль Fiat Ducato Maxi Chas D\C LWB 3,5 t в количестве 1 штука. Описание и характеристики в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 211/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 211/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется на условиях самовывоза заказчиком со склада поставщика в городе Екатеринбурге.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: оплата производится Покупателем по счету, выставленному Продавцом со ссылкой на Договор, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в следующем порядке: - предоплата в размере 20% от стоимости Товара в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Договора поставки; - окончательный расчет 80%, в течение 5 (Пяти) банковских дней, с момента получения от Продавца официального уведомления о готовности Товара к отгрузке. Срок поставки (выборки) товара: Продавец обязан передать Товар Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения Покупателем предоплаты.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.10

    Торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль Fiat Ducato Maxi Chas D\C LWB 3,5 t "

    Кол-во: 1

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