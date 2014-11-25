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    Главная / Торги / Оказание услуг по предрейсовому медицинскому осмотру водителей

    Оказание услуг по предрейсовому медицинскому осмотру водителей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.11.2014 12:0025.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401710147Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предрейсовому медицинскому осмотру водителей согласно технического заданияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401710147

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по предрейсовому медицинскому осмотру водителей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.11.2014 12:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Извещение

    Документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Авиаремонт
    Все закупки и тендеры АО Авиаремонт

    Юридический адрес

    140000, Московская область, Люберцы, Люберецкий, Смрновская, 30

    Почтовый адрес

    125040, Москва, Москва, Москва, 5-я улица Ямского Поля, 5 стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 640-51-37 доб. 205

    Факс

    +7 495 640-51-37

    Адрес электронной почты

    kabishev@aviaremont.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кабишев Игорь Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги больничных организаций

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предрейсовому медицинскому осмотру водителей согласно технического задания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.11.2014 12:00 GMT +325.11.2014 12:0025.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401710147Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предрейсовому медицинскому осмотру водителей согласно технического заданияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    25.11.2014 12:0025.11.2014 12:0025.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401710147Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предрейсовому медицинскому осмотру водителей согласно технического заданияМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.11.201428.11.2014 12:0028.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401710147Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предрейсовому медицинскому осмотру водителей согласно технического заданияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предрейсовому медицинскому осмотру водителей согласно технического задания

    Начальная цена

    456 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно договору

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Авиаремонт
    Все закупки и тендеры АО Авиаремонт

    Адрес местонахождения

    140000, Московская область, Люберцы, Люберецкий, Смрновская, 30

    125040, Москва, Москва, Москва, 5-я улица Ямского Поля, 5 стр.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    85.11.1

    Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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