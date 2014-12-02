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Номер извещения
ГП411558
Уникальный номер закупки
7
Наименование закупки
Закупка кабельного барабана черт. 3588.35.01.000 -1шт. для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72
Факс
Адрес электронной почты
Vitaliy.Rumyantsev@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Румянцев Виталий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
Закупки и тендеры Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка кабельного барабана черт. 3588.35.01.000 -1шт. для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.12.2014 14:00 GMT +302.12.2014 14:0002.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411558Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабельного барабана черт. 3588.35.01.000 -1шт. для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"Колпино
Дата и время вскрытия заявок
02.12.2014 14:0002.12.2014 14:0002.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411558Дата и время вскрытия заявок Закупка кабельного барабана черт. 3588.35.01.000 -1шт. для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"Колпино
Подведение итогов не позднее
03.12.2014 10:0003.12.2014 10:0003.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411558Подведение итогов не позднее Закупка кабельного барабана черт. 3588.35.01.000 -1шт. для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка кабельного барабана черт. 3588.35.01.000 -1шт. для нужд ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
29.56.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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