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Номер извещения
31401709176
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка компьютерного оборудования, для нужд ООО «Ростгаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.11.2014 10:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2
Почтовый адрес
346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115
Контактный телефон
+7 929 821-04-78
Факс
--
Адрес электронной почты
tokareva.v@rostgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Токарева Виктория Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Новочеркасск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютерного оборудования, для нужд ООО «Ростгаз»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.11.2014 09:00 GMT +325.11.2014 09:0025.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401709176Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерного оборудования, для нужд ООО «Ростгаз»Новочеркасск
Дата и время вскрытия заявок
25.11.2014 09:0025.11.2014 09:0025.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401709176Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерного оборудования, для нужд ООО «Ростгаз»Новочеркасск
Подведение итогов не позднее
26.11.2014 14:0026.11.2014 14:0026.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401709176Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного оборудования, для нужд ООО «Ростгаз»Новочеркасск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерного оборудования, для нужд ООО «Ростгаз»
Начальная цена
485 850,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Смотреть Техническое задание в сопроводительной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Новочеркасск, улица проспект Баклановский, 115;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2
346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115
Отсутствуют
29.56
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