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    Главная / Торги / Поставка компьютерного оборудования, для нужд ООО «Ростгаз»

    Поставка компьютерного оборудования, для нужд ООО «Ростгаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.11.2014 09:0025.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401709176Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерного оборудования, для нужд ООО «Ростгаз»НовочеркасскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401709176

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка компьютерного оборудования, для нужд ООО «Ростгаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.11.2014 10:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Техническое задание

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Ростгаз
    Все закупки и тендеры Ростгаз

    Юридический адрес

    414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2

    Почтовый адрес

    346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115

    Контактный телефон

    +7 929 821-04-78

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tokareva.v@rostgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Токарева Виктория Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Новочеркасск

    Закупки и тендеры Ростовская Область

    Закупки и тендеры Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компьютерного оборудования, для нужд ООО «Ростгаз»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.11.2014 09:00 GMT +325.11.2014 09:0025.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401709176Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерного оборудования, для нужд ООО «Ростгаз»Новочеркасск

    Дата и время вскрытия заявок

    25.11.2014 09:0025.11.2014 09:0025.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401709176Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерного оборудования, для нужд ООО «Ростгаз»Новочеркасск

    Подведение итогов не позднее

    26.11.2014 14:0026.11.2014 14:0026.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401709176Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного оборудования, для нужд ООО «Ростгаз»Новочеркасск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.11.201426.11.2014 14:0026.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401709176Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного оборудования, для нужд ООО «Ростгаз»Новочеркасск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютерного оборудования, для нужд ООО «Ростгаз»

    Начальная цена

    485 850,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    2 429,25 ₽на 400 дней
    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Смотреть Техническое задание в сопроводительной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Новочеркасск, улица проспект Баклановский, 115;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предварительная оплата за поставку оборудования проводится авансом в размере 70% от суммы договора по выставленному поставщиком счету. Окончательная оплата в размере 30% проводится после поставки товара покупателю и подписания акта приемки (форма ТОРГ-1).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ростгаз
    Все закупки и тендеры Ростгаз

    Адрес местонахождения

    414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2

    346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.56

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Проект договора

    29.09.2016

    Техническое задание

    29.09.2016

    Извещение

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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