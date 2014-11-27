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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право заключения договора на приобретение производственного оборудования на объект: "Капитальный ремонт помещения столярного цеха №1 (инвентарный №0112231)"

    Открытый запрос предложений на право заключения договора на приобретение производственного оборудования на объект: "Капитальный ремонт помещения столярного цеха №1 (инвентарный №0112231)"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.11.2014 08:0027.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401713384Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение производственного оборудования на объект: "Капитальный ремонт помещения столярного цеха №1 (инвентарный №0112231)"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401713384

    Уникальный номер закупки

    40

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право заключения договора на приобретение производственного оборудования на объект: "Капитальный ремонт помещения столярного цеха №1 (инвентарный №0112231)"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2014 08:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    закупочная документация

    приложение 4 критерии оценки участников

    приложение 3 образцы основных форм документов

    приложение 1 техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    I.Ivanova@oren-vodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Ириан Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Закупки и тендеры Оренбургская Область

    Закупки и тендеры Оборудование металлообрабатывающее и станки

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение производственного оборудования на объект: "Капитальный ремонт помещения столярного цеха №1 (инвентарный №0112231)"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.11.2014 08:00 GMT +327.11.2014 08:0027.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401713384Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение производственного оборудования на объект: "Капитальный ремонт помещения столярного цеха №1 (инвентарный №0112231)"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Дата и время вскрытия заявок

    27.11.2014 08:0027.11.2014 08:0027.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401713384Дата и время вскрытия заявок Приобретение производственного оборудования на объект: "Капитальный ремонт помещения столярного цеха №1 (инвентарный №0112231)"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    04.12.2014 08:0004.12.2014 08:0004.12.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401713384Подведение итогов не позднее Приобретение производственного оборудования на объект: "Капитальный ремонт помещения столярного цеха №1 (инвентарный №0112231)"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.12.201404.12.2014 08:0004.12.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401713384Подведение итогов не позднее Приобретение производственного оборудования на объект: "Капитальный ремонт помещения столярного цеха №1 (инвентарный №0112231)"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение производственного оборудования на объект: "Капитальный ремонт помещения столярного цеха №1 (инвентарный №0112231)"

    Начальная цена

    590 774,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.40

    Производство станков

    Документация лота

    закупочная документация

    29.09.2016

    приложение 4 критерии оценки участников

    29.09.2016

    приложение 3 образцы основных форм документов

    29.09.2016

    приложение 1 техническое задание

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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