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    Главная / Торги / Закупка легких металлоконструкций (ограждения , лестницы, площадки) ЭКГ32Р в объеме 11900 кг для нужд ООО "ИЗ_КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Закупка легких металлоконструкций (ограждения , лестницы, площадки) ЭКГ32Р в объеме 11900 кг для нужд ООО "ИЗ_КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.12.2014 14:0002.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411560Дата и время окончания срока приема заявок Закупка легких металлоконструкций (ограждения , лестницы, площадки) ЭКГ32Р в объеме 11900 кг для нужд ООО "ИЗ_КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411560

    Уникальный номер закупки

    5

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка легких металлоконструкций (ограждения , лестницы, площадки) ЭКГ32Р в объеме 11900 кг для нужд ООО "ИЗ_КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Vitaliy.Rumyantsev@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Румянцев Виталий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка легких металлоконструкций (ограждения , лестницы, площадки) ЭКГ32Р в объеме 11900 кг для нужд ООО "ИЗ_КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.12.2014 14:00 GMT +302.12.2014 14:0002.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411560Дата и время окончания срока приема заявок Закупка легких металлоконструкций (ограждения , лестницы, площадки) ЭКГ32Р в объеме 11900 кг для нужд ООО "ИЗ_КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    02.12.2014 14:0002.12.2014 14:0002.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411560Дата и время вскрытия заявок Закупка легких металлоконструкций (ограждения , лестницы, площадки) ЭКГ32Р в объеме 11900 кг для нужд ООО "ИЗ_КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова Колпино

    Подведение итогов не позднее

    03.12.2014 10:0003.12.2014 10:0003.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411560Подведение итогов не позднее Закупка легких металлоконструкций (ограждения , лестницы, площадки) ЭКГ32Р в объеме 11900 кг для нужд ООО "ИЗ_КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.12.201403.12.2014 10:0003.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411560Подведение итогов не позднее Закупка легких металлоконструкций (ограждения , лестницы, площадки) ЭКГ32Р в объеме 11900 кг для нужд ООО "ИЗ_КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка легких металлоконструкций (ограждения , лестницы, площадки) ЭКГ32Р в объеме 11900 кг для нужд ООО "ИЗ_КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.56.2

    Производство разных машин специального назначения и их составных частей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Легкие металлоконструкции"

    Кол-во: 11900

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