www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401710335
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг комплексной уборки помещений ООО «Сочиводоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
19.11.2014 13:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
354065, Краснодарский край, , Сочи, ул. Гагарина, д. 73
Почтовый адрес
354065, Краснодарский край, , Сочи, ул. Гагарина, д. 73
Контактный телефон
+7 8622 54-87-37
Факс
+7 8622 54-88-48
Адрес электронной почты
o_groshenko@sochivodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грошенко Оксана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Сочи, ул. Гагарина д.73
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг комплексной уборки помещений для нужд ООО «Сочиводоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.12.2014 09:00 GMT +318.12.2014 09:0018.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401710335Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг комплексной уборки помещений для нужд ООО «Сочиводоканал»Сочи, ул. Гагарина д.73
Дата и время вскрытия заявок
18.12.2014 09:00GMT +318.12.2014 09:0018.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401710335Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг комплексной уборки помещений для нужд ООО «Сочиводоканал»Сочи, ул. Гагарина д.73
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.12.201425.12.2014 14:0025.12.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401710335Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг комплексной уборки помещений для нужд ООО «Сочиводоканал»Сочи, ул. Гагарина д.73
Подведение итогов не позднее
25.12.2014 14:0025.12.2014 14:0025.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401710335Подведение итогов не позднее Оказание услуг комплексной уборки помещений для нужд ООО «Сочиводоканал»Сочи, ул. Гагарина д.73
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг комплексной уборки помещений для нужд ООО «Сочиводоканал»
Начальная цена
3 210 535,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
общая площадь 6193,00 кв. м., перечень оказываемых услуг - указан в Информационной карте открытого конкурса
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 73.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Сочиводоканал
Все закупки и тендеры Сочиводоканал
Адрес местонахождения
354065, Краснодарский край, , Сочи, ул. Гагарина, д. 73
Отсутствуют
74.70.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.