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    Главная / Торги / Поставка круглошлифовального станка 3U12RA с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора)

    Поставка круглошлифовального станка 3U12RA с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.12.2014 15:0011.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401708590Дата и время окончания срока приема заявок Поставка круглошлифовального станка 3U12RA с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401708590

    Уникальный номер закупки

    141

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка круглошлифовального станка 3U12RA с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.11.2014 09:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект Договора

    Спецификация на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора)

    Извещение

    Документация об открытом аукционе в электронной форме

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Научно-производственное объединение Лианозовский электромеханический завод
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Юридический адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Почтовый адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Контактный телефон

    +7 495 627-11-08

    Факс

    +7 495 485-03-88

    Адрес электронной почты

    zakupki.lemz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование металлообрабатывающее и станки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка круглошлифовального станка 3U12RA с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.12.2014 15:00 GMT +311.12.2014 15:0011.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401708590Дата и время окончания срока приема заявок Поставка круглошлифовального станка 3U12RA с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.12.2014 09:0019.12.2014 09:0019.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401708590Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка круглошлифовального станка 3U12RA с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва

    Дата и время проведения

    19.12.2014 09:3019.12.2014 09:3019.12.2014 09:30Europe/MoscowДата и время проведения 31401708590Дата и время проведения Поставка круглошлифовального станка 3U12RA с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.12.2014 11:3525.12.2014 11:3525.12.2014 11:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401708590Подведение итогов не позднее Поставка круглошлифовального станка 3U12RA с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.201425.12.2014 11:3525.12.2014 11:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401708590Подведение итогов не позднее Поставка круглошлифовального станка 3U12RA с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка круглошлифовального станка 3U12RA с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора)

    Начальная цена

    4 976 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    248 840,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    248 840,00

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка круглошлифовального станка 3U12RA с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора); поставка круглошлифовального станка 3U12RA осуществляется в полной комплектации, предусмотренной спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора) с выполнением пуско-наладочных работ в полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям Проекта Договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ЛЭМЗ
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Адрес местонахождения

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Классификатор ОКПД2

    2922121

    Станки круглошлифовальные

    Классификатор ОКВЭД2

    29.40.1

    Производство металлорежущих станков

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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