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Номер извещения
31401708590
Уникальный номер закупки
141
Наименование закупки
Поставка круглошлифовального станка 3U12RA с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
19.11.2014 09:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьмин Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка круглошлифовального станка 3U12RA с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.12.2014 15:00 GMT +311.12.2014 15:0011.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401708590Дата и время окончания срока приема заявок Поставка круглошлифовального станка 3U12RA с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.12.2014 09:0019.12.2014 09:0019.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401708590Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка круглошлифовального станка 3U12RA с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва
Дата и время проведения
19.12.2014 09:3019.12.2014 09:3019.12.2014 09:30Europe/MoscowДата и время проведения 31401708590Дата и время проведения Поставка круглошлифовального станка 3U12RA с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва
Подведение итогов не позднее
25.12.2014 11:3525.12.2014 11:3525.12.2014 11:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401708590Подведение итогов не позднее Поставка круглошлифовального станка 3U12RA с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.12.201425.12.2014 11:3525.12.2014 11:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401708590Подведение итогов не позднее Поставка круглошлифовального станка 3U12RA с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка круглошлифовального станка 3U12RA с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора)
Начальная цена
4 976 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
248 840,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка круглошлифовального станка 3U12RA с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора); поставка круглошлифовального станка 3U12RA осуществляется в полной комплектации, предусмотренной спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора) с выполнением пуско-наладочных работ в полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
2922121
29.40.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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