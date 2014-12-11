Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Поставка круглошлифовального станка 3U12RA с выполнением пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора); поставка круглошлифовального станка 3U12RA осуществляется в полной комплектации, предусмотренной спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора) с выполнением пуско-наладочных работ в полном объеме