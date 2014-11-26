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    Главная / Торги / Поставка илососной машины ТКМ-620 М с системой размыва на шасси КАМАЗ-65115

    Поставка илососной машины ТКМ-620 М с системой размыва на шасси КАМАЗ-65115

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2014 10:0026.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401707951Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять илососную машину ТКМ-620 М с системой размыва на шасси КАМАЗ-65115 (Новую, не ранее 2014г. года выпуска) (Согласно «Спецификации» – Приложение №1 к настоящему Договору), далее Товар и оплатить его стоимость в порядке и сроки, установленные Сторонами в настоящем Договоре.УссурийскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401707951

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка илососной машины ТКМ-620 М с системой размыва на шасси КАМАЗ-65115

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.11.2014 04:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка

    Техническое задание

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    муниципальное унитарное предприятие Уссурийск-Водоканал
    Все закупки и тендеры МУП Уссурийск-Водоканал

    Юридический адрес

    692511, Российская Федерация, Приморский край, Уссурийск, Карбышева, 27

    Почтовый адрес

    692511, Российская Федерация, Приморский край, Уссурийск, Карбышева, 27

    Контактный телефон

    +7 4234 32-10-33 доб. 1

    Факс

    +7 4234 32-10-33

    Адрес электронной почты

    l.lavrinova@ussuraqua.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лавринова Любовь Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Уссурийск

    Закупки и тендеры Приморский Край

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные специального назначения

    Ключевые слова:

    шасси

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять илососную машину ТКМ-620 М с системой размыва на шасси КАМАЗ-65115 (Новую, не ранее 2014г. года выпуска) (Согласно «Спецификации» – Приложение №1 к настоящему Договору), далее Товар и оплатить его стоимость в порядке и сроки, установленные Сторонами в настоящем Договоре.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.11.2014 10:00 GMT +326.11.2014 10:0026.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401707951Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять илососную машину ТКМ-620 М с системой размыва на шасси КАМАЗ-65115 (Новую, не ранее 2014г. года выпуска) (Согласно «Спецификации» – Приложение №1 к настоящему Договору), далее Товар и оплатить его стоимость в порядке и сроки, установленные Сторонами в настоящем Договоре.Уссурийск

    Дата и время вскрытия заявок

    27.11.2014 03:0027.11.2014 03:0027.11.2014 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401707951Дата и время вскрытия заявок Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять илососную машину ТКМ-620 М с системой размыва на шасси КАМАЗ-65115 (Новую, не ранее 2014г. года выпуска) (Согласно «Спецификации» – Приложение №1 к настоящему Договору), далее Товар и оплатить его стоимость в порядке и сроки, установленные Сторонами в настоящем Договоре.Уссурийск

    Подведение итогов не позднее

    27.11.2014 08:0027.11.2014 08:0027.11.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401707951Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять илососную машину ТКМ-620 М с системой размыва на шасси КАМАЗ-65115 (Новую, не ранее 2014г. года выпуска) (Согласно «Спецификации» – Приложение №1 к настоящему Договору), далее Товар и оплатить его стоимость в порядке и сроки, установленные Сторонами в настоящем Договоре.Уссурийск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.11.201427.11.2014 08:0027.11.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401707951Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять илососную машину ТКМ-620 М с системой размыва на шасси КАМАЗ-65115 (Новую, не ранее 2014г. года выпуска) (Согласно «Спецификации» – Приложение №1 к настоящему Договору), далее Товар и оплатить его стоимость в порядке и сроки, установленные Сторонами в настоящем Договоре.Уссурийск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять илососную машину ТКМ-620 М с системой размыва на шасси КАМАЗ-65115 (Новую, не ранее 2014г. года выпуска) (Согласно «Спецификации» – Приложение №1 к настоящему Договору), далее Товар и оплатить его стоимость в порядке и сроки, установленные Сторонами в настоящем Договоре.

    Начальная цена

    4 509 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «муниципальное унитарное предприятие Уссурийск-Водоканал»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП Уссурийск-Водоканал
    Все закупки и тендеры МУП Уссурийск-Водоканал

    Адрес местонахождения

    692511, Российская Федерация, Приморский край, Уссурийск, Карбышева, 27

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.10.5

    Производство автомобилей специального назначения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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