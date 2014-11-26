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Номер извещения
31401707951
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка илососной машины ТКМ-620 М с системой размыва на шасси КАМАЗ-65115
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.11.2014 04:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
692511, Российская Федерация, Приморский край, Уссурийск, Карбышева, 27
Почтовый адрес
692511, Российская Федерация, Приморский край, Уссурийск, Карбышева, 27
Контактный телефон
+7 4234 32-10-33 доб. 1
Факс
+7 4234 32-10-33
Адрес электронной почты
l.lavrinova@ussuraqua.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лавринова Любовь Олеговна
Место рассмотрения предложений
Уссурийск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять илососную машину ТКМ-620 М с системой размыва на шасси КАМАЗ-65115 (Новую, не ранее 2014г. года выпуска) (Согласно «Спецификации» – Приложение №1 к настоящему Договору), далее Товар и оплатить его стоимость в порядке и сроки, установленные Сторонами в настоящем Договоре.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.11.2014 10:00 GMT +326.11.2014 10:0026.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401707951Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять илососную машину ТКМ-620 М с системой размыва на шасси КАМАЗ-65115 (Новую, не ранее 2014г. года выпуска) (Согласно «Спецификации» – Приложение №1 к настоящему Договору), далее Товар и оплатить его стоимость в порядке и сроки, установленные Сторонами в настоящем Договоре.Уссурийск
Дата и время вскрытия заявок
27.11.2014 03:0027.11.2014 03:0027.11.2014 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401707951Дата и время вскрытия заявок Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять илососную машину ТКМ-620 М с системой размыва на шасси КАМАЗ-65115 (Новую, не ранее 2014г. года выпуска) (Согласно «Спецификации» – Приложение №1 к настоящему Договору), далее Товар и оплатить его стоимость в порядке и сроки, установленные Сторонами в настоящем Договоре.Уссурийск
Подведение итогов не позднее
27.11.2014 08:0027.11.2014 08:0027.11.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401707951Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять илососную машину ТКМ-620 М с системой размыва на шасси КАМАЗ-65115 (Новую, не ранее 2014г. года выпуска) (Согласно «Спецификации» – Приложение №1 к настоящему Договору), далее Товар и оплатить его стоимость в порядке и сроки, установленные Сторонами в настоящем Договоре.Уссурийск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
27.11.201427.11.2014 08:0027.11.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401707951Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять илососную машину ТКМ-620 М с системой размыва на шасси КАМАЗ-65115 (Новую, не ранее 2014г. года выпуска) (Согласно «Спецификации» – Приложение №1 к настоящему Договору), далее Товар и оплатить его стоимость в порядке и сроки, установленные Сторонами в настоящем Договоре.Уссурийск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять илососную машину ТКМ-620 М с системой размыва на шасси КАМАЗ-65115 (Новую, не ранее 2014г. года выпуска) (Согласно «Спецификации» – Приложение №1 к настоящему Договору), далее Товар и оплатить его стоимость в порядке и сроки, установленные Сторонами в настоящем Договоре.
Начальная цена
4 509 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП Уссурийск-Водоканал
Все закупки и тендеры МУП Уссурийск-Водоканал
Адрес местонахождения
692511, Российская Федерация, Приморский край, Уссурийск, Карбышева, 27
Отсутствуют
34.10.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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