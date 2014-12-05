www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП411557
Уникальный номер закупки
219-ЗП-2014
Наименование закупки
Выполнение доработок системы электронного документооборота Docsvision
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101
Почтовый адрес
119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1
Контактный телефон
+7 495 223-86-99 доб. 7558
Факс
+7 495 223-86-99
Адрес электронной почты
Sergey.Krasikov@ipc-oil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Красиков Сергей Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение доработок системы электронного документооборота Docsvision
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.12.2014 17:00 GMT +305.12.2014 17:0005.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411557Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение доработок системы электронного документооборота DocsvisionМосква
Дата и время вскрытия заявок
05.12.2014 17:0005.12.2014 17:0005.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411557Дата и время вскрытия заявок Выполнение доработок системы электронного документооборота DocsvisionМосква
Подведение итогов не позднее
16.12.2014 12:0016.12.2014 12:0016.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411557Подведение итогов не позднее Выполнение доработок системы электронного документооборота DocsvisionМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение доработок системы электронного документооборота Docsvision
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101
119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1
Отсутствуют
51.84
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.