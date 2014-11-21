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Номер извещения
ГП411555
Уникальный номер закупки
108
Наименование закупки
Транспортно-экспедиционные услуг по маршруту г. Екатеринбург – российский морской порт Санкт-Петербург для переотправки в Индию в адрес STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD ROURKELA STEEL PLANT ROURKELA – 769 011 ODISHA INDIA
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
17.11.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-15-09
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
G.Yaroslavtseva@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ярославцева Гузелия Хикматовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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ТЭУ по марруту г. Екатеринбург – российский морской порт Санкт-Петербург для переотправки в Индию в адрес STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD ROURKELA STEEL PLANT ROURKELA – 769 011 ODISHA INDIA Условия поставки: DDP ROURKELA STEEL PLANT,ОПОРНЫЙ ВАЛОК ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ».черт 28100.00.986 СБ -1 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.11.2014 17:30 GMT +321.11.2014 17:3021.11.2014 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411555Дата и время окончания срока приема заявок ТЭУ по марруту г. Екатеринбург – российский морской порт Санкт-Петербург для переотправки в Индию в адрес STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD ROURKELA STEEL PLANT ROURKELA – 769 011 ODISHA INDIA Условия поставки: DDP ROURKELA STEEL PLANT,ОПОРНЫЙ ВАЛОК ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ».черт 28100.00.986 СБ -1 шт.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
21.11.2014 17:3521.11.2014 17:3521.11.2014 17:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411555Дата и время вскрытия заявок ТЭУ по марруту г. Екатеринбург – российский морской порт Санкт-Петербург для переотправки в Индию в адрес STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD ROURKELA STEEL PLANT ROURKELA – 769 011 ODISHA INDIA Условия поставки: DDP ROURKELA STEEL PLANT,ОПОРНЫЙ ВАЛОК ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ».черт 28100.00.986 СБ -1 шт.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.11.201428.11.2014 16:0028.11.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411555Подведение итогов не позднее ТЭУ по марруту г. Екатеринбург – российский морской порт Санкт-Петербург для переотправки в Индию в адрес STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD ROURKELA STEEL PLANT ROURKELA – 769 011 ODISHA INDIA Условия поставки: DDP ROURKELA STEEL PLANT,ОПОРНЫЙ ВАЛОК ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ».черт 28100.00.986 СБ -1 шт.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТЭУ по марруту г. Екатеринбург – российский морской порт Санкт-Петербург для переотправки в Индию в адрес STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD ROURKELA STEEL PLANT ROURKELA – 769 011 ODISHA INDIA Условия поставки: DDP ROURKELA STEEL PLANT,ОПОРНЫЙ ВАЛОК ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ».черт 28100.00.986 СБ -1 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 валок, вес брутто 18002/17509 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
российский морской порт Санкт-Петербург для переотправки в Индию в адрес STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD ROURKELA STEEL PLANT ROURKELA – 769 011 ODISHA INDIA Условия поставки: DDP ROURKELA STEEL PLANTРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
60.24.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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