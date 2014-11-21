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    Главная / Торги / Транспортно-экспедиционные услуг по маршруту г. Екатеринбург – российский морской порт Санкт-Петербург для переотправки в Индию в адрес STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD ROURKELA STEEL PLANT ROURKELA – 769 011 ODISHA INDIA

    Транспортно-экспедиционные услуг по маршруту г. Екатеринбург – российский морской порт Санкт-Петербург для переотправки в Индию в адрес STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD ROURKELA STEEL PLANT ROURKELA – 769 011 ODISHA INDIA

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2014 17:3021.11.2014 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411555Дата и время окончания срока приема заявок ТЭУ по марруту г. Екатеринбург – российский морской порт Санкт-Петербург для переотправки в Индию в адрес STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD ROURKELA STEEL PLANT ROURKELA – 769 011 ODISHA INDIA Условия поставки: DDP ROURKELA STEEL PLANT,ОПОРНЫЙ ВАЛОК ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ».черт 28100.00.986 СБ -1 шт.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411555

    Уникальный номер закупки

    108

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Транспортно-экспедиционные услуг по маршруту г. Екатеринбург – российский морской порт Санкт-Петербург для переотправки в Индию в адрес STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD ROURKELA STEEL PLANT ROURKELA – 769 011 ODISHA INDIA

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос

    договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-15-09

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    G.Yaroslavtseva@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярославцева Гузелия Хикматовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем

    Ключевые слова:

    транспорт, прокат

    Список лотов

    Лот 1

    ТЭУ по марруту г. Екатеринбург – российский морской порт Санкт-Петербург для переотправки в Индию в адрес STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD ROURKELA STEEL PLANT ROURKELA – 769 011 ODISHA INDIA Условия поставки: DDP ROURKELA STEEL PLANT,ОПОРНЫЙ ВАЛОК ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ».черт 28100.00.986 СБ -1 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.11.2014 17:30 GMT +321.11.2014 17:3021.11.2014 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411555Дата и время окончания срока приема заявок ТЭУ по марруту г. Екатеринбург – российский морской порт Санкт-Петербург для переотправки в Индию в адрес STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD ROURKELA STEEL PLANT ROURKELA – 769 011 ODISHA INDIA Условия поставки: DDP ROURKELA STEEL PLANT,ОПОРНЫЙ ВАЛОК ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ».черт 28100.00.986 СБ -1 шт.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.11.2014 17:3521.11.2014 17:3521.11.2014 17:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411555Дата и время вскрытия заявок ТЭУ по марруту г. Екатеринбург – российский морской порт Санкт-Петербург для переотправки в Индию в адрес STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD ROURKELA STEEL PLANT ROURKELA – 769 011 ODISHA INDIA Условия поставки: DDP ROURKELA STEEL PLANT,ОПОРНЫЙ ВАЛОК ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ».черт 28100.00.986 СБ -1 шт.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.11.201428.11.2014 16:0028.11.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411555Подведение итогов не позднее ТЭУ по марруту г. Екатеринбург – российский морской порт Санкт-Петербург для переотправки в Индию в адрес STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD ROURKELA STEEL PLANT ROURKELA – 769 011 ODISHA INDIA Условия поставки: DDP ROURKELA STEEL PLANT,ОПОРНЫЙ ВАЛОК ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ».черт 28100.00.986 СБ -1 шт.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТЭУ по марруту г. Екатеринбург – российский морской порт Санкт-Петербург для переотправки в Индию в адрес STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD ROURKELA STEEL PLANT ROURKELA – 769 011 ODISHA INDIA Условия поставки: DDP ROURKELA STEEL PLANT,ОПОРНЫЙ ВАЛОК ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ».черт 28100.00.986 СБ -1 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 валок, вес брутто 18002/17509 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    российский морской порт Санкт-Петербург для переотправки в Индию в адрес STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD ROURKELA STEEL PLANT ROURKELA – 769 011 ODISHA INDIA Условия поставки: DDP ROURKELA STEEL PLANTРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в течение 30 дней с даты подписания акта выполненных работ/услуг.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    60.24.2

    Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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