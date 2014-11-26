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Номер извещения
31401707216
Уникальный номер закупки
094/Надежда/14-500/18.11.2014/З:
Наименование закупки
«Поставка лечебно-профилактического оборудования»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.11.2014 17:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3
Почтовый адрес
353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3
Контактный телефон
+7 86141 9-05-00 доб. 700
Факс
+7 86141 9-00-80
Адрес электронной почты
snabmanager@nadezhda.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ли Евгений Иванович
Место рассмотрения предложений
Геленджик
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
«Поставка лечебно-профилактического оборудования»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.11.2014 10:00 GMT +326.11.2014 10:0026.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401707216Дата и время окончания срока приема заявок «Поставка лечебно-профилактического оборудования»Геленджик
Дата и время вскрытия заявок
26.11.2014 11:0026.11.2014 11:0026.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401707216Дата и время вскрытия заявок «Поставка лечебно-профилактического оборудования»Геленджик
Подведение итогов не позднее
04.12.2014 13:0004.12.2014 13:0004.12.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401707216Подведение итогов не позднее «Поставка лечебно-профилактического оборудования»Геленджик
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Поставка лечебно-профилактического оборудования»
Начальная цена
533 457,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации открытого запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Курортный комплекс Надежда
Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда
Адрес местонахождения
353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3
353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3
Отсутствуют
33.10
Документация лота
Кол-во: 1
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