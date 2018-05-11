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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП828611
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Обслуживание и ремонт картриджей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2018 11:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, ДОМ 1А,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, ДОМ 1А
Контактный телефон
+7 843 279-31-15
Факс
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Адрес электронной почты
M.Andreeva@kzn.korston.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андреева Мария Александровна
Место рассмотрения предложений
Казань
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заправка и ремонт картриджей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2018 13:00 GMT +311.05.2018 13:0011.05.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП828611Дата и время окончания срока приема заявок Заправка и ремонт картриджейКазань
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2018 13:1511.05.2018 13:1511.05.2018 13:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП828611Дата и время вскрытия заявок Заправка и ремонт картриджейКазань
Подведение итогов не позднее
11.05.2018 14:0011.05.2018 14:0011.05.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП828611Подведение итогов не позднее Заправка и ремонт картриджейКазань
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заправка и ремонт картриджей
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по дополнительному согласованию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1аРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КОРСТОН - КАЗАНЬ
Все закупки и тендеры КОРСТОН - КАЗАНЬ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, ДОМ 1А,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, ДОМ 1А
30.0
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 51
Кол-во: 30