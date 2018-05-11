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    Главная / Торги / Обслуживание и ремонт картриджей

    Обслуживание и ремонт картриджей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2018 13:0011.05.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП828611Дата и время окончания срока приема заявок Заправка и ремонт картриджейКазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП828611

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Обслуживание и ремонт картриджей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.04.2018 11:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Приложение (перечень товаров и услуг)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОРСТОН - КАЗАНЬ
    Все закупки и тендеры КОРСТОН - КАЗАНЬ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, ДОМ 1А,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, ДОМ 1А

    Контактный телефон

    +7 843 279-31-15

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    M.Andreeva@kzn.korston.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреева Мария Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Заправка и ремонт картриджей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.05.2018 13:00 GMT +311.05.2018 13:0011.05.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП828611Дата и время окончания срока приема заявок Заправка и ремонт картриджейКазань

    Дата и время вскрытия заявок

    11.05.2018 13:1511.05.2018 13:1511.05.2018 13:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП828611Дата и время вскрытия заявок Заправка и ремонт картриджейКазань

    Подведение итогов не позднее

    11.05.2018 14:0011.05.2018 14:0011.05.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП828611Подведение итогов не позднее Заправка и ремонт картриджейКазань

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    11.05.201811.05.2018 14:0011.05.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП828611Подведение итогов не позднее Заправка и ремонт картриджейКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заправка и ремонт картриджей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    по дополнительному согласованию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по дополнительному согласованию

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КОРСТОН - КАЗАНЬ
    Все закупки и тендеры КОРСТОН - КАЗАНЬ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, ДОМ 1А,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, ДОМ 1А

    Классификатор ОКПД2

    30.0

    Офисное оборудование и вычислительная техника

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт картриджей"

    Кол-во: 51

    "Позиция 2"

    "Обслуживание картриджей"

    Кол-во: 30

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