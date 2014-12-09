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Номер извещения
31401706553
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление, поставка, проведение монтажа и пуско-наладочных работ электропечи шахтной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
18.11.2014 15:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
mmzavangard18@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мещеряков Валерий Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33. ЭТП ГПБ
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление, поставка, проведение монтажа и пуско-наладочных работ электропечи шахтной
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2014 09:00 GMT +309.12.2014 09:0009.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401706553Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, поставка, проведение монтажа и пуско-наладочных работ электропечи шахтнойМосква, ул. Клары Цеткин, д. 33. ЭТП ГПБ
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2014 09:00GMT +309.12.2014 09:0009.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401706553Дата и время вскрытия заявок Изготовление, поставка, проведение монтажа и пуско-наладочных работ электропечи шахтнойМосква, ул. Клары Цеткин, д. 33. ЭТП ГПБ
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.12.201412.12.2014 15:0012.12.2014 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401706553Дата окончания срока рассмотрения заявок Изготовление, поставка, проведение монтажа и пуско-наладочных работ электропечи шахтнойМосква, ул. Клары Цеткин, д. 33. ЭТП ГПБ
Подведение итогов не позднее
15.12.2014 15:0015.12.2014 15:0015.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401706553Подведение итогов не позднее Изготовление, поставка, проведение монтажа и пуско-наладочных работ электропечи шахтнойМосква, ул. Клары Цеткин, д. 33. ЭТП ГПБ
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление, поставка, проведение монтажа и пуско-наладочных работ электропечи шахтной
Начальная цена
7 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
125130, г. Москва, Ул. Клары Цеткин, дом 33.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Отсутствуют
29.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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