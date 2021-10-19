ЭА-№-13734/21 "Поставка спортивного инвентаря и оборудования в рамках реализации мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом" 0119200000121013242

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0119200000121013242 Уникальный номер закупки 0119200000121013242 Номер закупки Наименование закупки ЭА-№-13734/21 "Поставка спортивного инвентаря и оборудования в рамках реализации мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом" 0119200000121013242 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

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