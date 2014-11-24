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    Главная / Торги / Устройство существующего кессона №6 для формовки крупного литья в колоннах 14-17 в осях А-Б

    Устройство существующего кессона №6 для формовки крупного литья в колоннах 14-17 в осях А-Б

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.11.2014 07:3024.11.2014 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411545Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция существующего кессона №6 для формовки крупного литья в колоннах 14-17 осей А-Б в ФЗК цеха №38КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411545

    Уникальный номер закупки

    18

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Устройство существующего кессона №6 для формовки крупного литья в колоннах 14-17 в осях А-Б

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Проект реконструкции кессона

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2173

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    Alena.Ignatova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Игнатова Алёна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реконструкция существующего кессона №6 для формовки крупного литья в колоннах 14-17 осей А-Б в ФЗК цеха №38

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.11.2014 07:30 GMT +324.11.2014 07:3024.11.2014 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411545Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция существующего кессона №6 для формовки крупного литья в колоннах 14-17 осей А-Б в ФЗК цеха №38Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    24.11.2014 07:3024.11.2014 07:3024.11.2014 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411545Дата и время вскрытия заявок Реконструкция существующего кессона №6 для формовки крупного литья в колоннах 14-17 осей А-Б в ФЗК цеха №38Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.11.201424.11.2014 08:0024.11.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411545Подведение итогов не позднее Реконструкция существующего кессона №6 для формовки крупного литья в колоннах 14-17 осей А-Б в ФЗК цеха №38Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реконструкция существующего кессона №6 для формовки крупного литья в колоннах 14-17 осей А-Б в ФЗК цеха №38

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Земляные работы 1. Разработка грунта с погрузкой экскаватором м3 406 2. Доработка грунта вручную м3 15 3.Обратная засыпка пазух котлована песком с уплотнением м3 235Погрузка и перевозка 4. Погрузка ж/б боя т 223,5 5. Погрузка грунта от ручной доработки т 27 6. Перевозка ж/б боя на расстояние до 15км т 223,5 7. Перевозка грунта на расстояние до 15км т 757,8

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, дом б/н, ООО "ОМЗ-ЛП"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Постоплата в течение 60 календарных дней после сдачи выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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