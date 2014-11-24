Устройство существующего кессона №6 для формовки крупного литья в колоннах 14-17 в осях А-Б

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Земляные работы 1. Разработка грунта с погрузкой экскаватором м3 406 2. Доработка грунта вручную м3 15 3.Обратная засыпка пазух котлована песком с уплотнением м3 235Погрузка и перевозка 4. Погрузка ж/б боя т 223,5 5. Погрузка грунта от ручной доработки т 27 6. Перевозка ж/б боя на расстояние до 15км т 223,5 7. Перевозка грунта на расстояние до 15км т 757,8