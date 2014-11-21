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Номер извещения
ГП411543
Уникальный номер закупки
74
Наименование закупки
Проведение Редукциона на поставку титановых слитков из сплава ВТ3-1 для ООО "УМЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
17.11.2014 21:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 343 221-72-23
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
nazipova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назипова Нэля Маратовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Титановые слитки из сплава ВТ3-1, от ф 350 до ф600 мм, L не менее 1000 мм., 6 тн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.11.2014 12:00 GMT +321.11.2014 12:0021.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411543Дата и время окончания срока приема заявок Титановые слитки из сплава ВТ3-1, от ф 350 до ф600 мм, L не менее 1000 мм., 6 тнЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
21.11.2014 12:0021.11.2014 12:0021.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411543Дата и время вскрытия заявок Титановые слитки из сплава ВТ3-1, от ф 350 до ф600 мм, L не менее 1000 мм., 6 тнЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Титановые слитки из сплава ВТ3-1, от ф 350 до ф600 мм, L не менее 1000 мм., 6 тн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
6 тн.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара автотранспортом осуществляется Покупателем на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
27.45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
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