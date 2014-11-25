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    Главная / Торги / ИТ-расходные материалы

    ИТ-расходные материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.11.2014 13:0025.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411542Дата и время окончания срока приема заявок закупка расходных материалов ИТДомодедовскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411542

    Уникальный номер закупки

    113-7

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ИТ-расходные материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Основные требования к поставке

    Приложение1 адрес поставки

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Торговая Компания «Мираторг»
    Все закупки и тендеры «ТК «Мираторг»

    Юридический адрес

    115516, Москва, , Москва, Кавказский бульвар, д. 57

    Почтовый адрес

    142000, Московская область, , Домодедовский, 34 км. трассы «Москва-Дон», стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 651-92-52 доб. 1428

    Факс

    +7 495 651-92-52

    Адрес электронной почты

    e.zaglumina@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Заглумина Евгения Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Домодедовский

    Закупки и тендеры Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка расходных материалов ИТ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.11.201426.11.2014 13:0026.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411542Подведение итогов не позднее закупка расходных материалов ИТДомодедовский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка расходных материалов ИТ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Торговая Компания «Мираторг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ТК «Мираторг»
    Все закупки и тендеры «ТК «Мираторг»

    Адрес местонахождения

    115516, Москва, , Москва, Кавказский бульвар, д. 57

    142000, Московская область, , Домодедовский, 34 км. трассы «Москва-Дон», стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72.60

    Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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