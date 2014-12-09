Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка сорбционного ТГА (термогравиметрический анализатор)

    Поставка сорбционного ТГА (термогравиметрический анализатор)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2014 05:2009.12.2014 05:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401705354Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сорбционного ТГА (термогравиметрический анализатор)ЖелезногорскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401705354

    Уникальный номер закупки

    55

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сорбционного ТГА (термогравиметрический анализатор)

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.11.2014 13:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная документация

    Техническое задание

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-34 доб. 4033

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    tasenko@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тасенко Надежда Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский Край

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сорбционного ТГА (термогравиметрический анализатор)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2014 05:20 GMT +309.12.2014 05:2009.12.2014 05:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401705354Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сорбционного ТГА (термогравиметрический анализатор)Железногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2014 05:20GMT +309.12.2014 05:2009.12.2014 05:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401705354Дата и время вскрытия заявок Поставка сорбционного ТГА (термогравиметрический анализатор)Железногорск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.12.201411.12.2014 05:2011.12.2014 05:20Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401705354Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка сорбционного ТГА (термогравиметрический анализатор)Железногорск

    Подведение итогов не позднее

    11.12.2014 05:2011.12.2014 05:2011.12.2014 05:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401705354Подведение итогов не позднее Поставка сорбционного ТГА (термогравиметрический анализатор)Железногорск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.12.201411.12.2014 05:2011.12.2014 05:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401705354Подведение итогов не позднее Поставка сорбционного ТГА (термогравиметрический анализатор)Железногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сорбционного ТГА (термогравиметрический анализатор)

    Начальная цена

    605 690,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Красноярский край, ЗАТО г. ЖелезногорскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора конкурсной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    33.20

    Производство контрольно-измерительных приборов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237087
    Система шахтной стволовой сигнализации для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00463 ИТТ
    Система шахтной стволовой сигнализации для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00463 ИТТ
    593297
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
    Маркетинговые исследования № 32211068839
    Поставка автошин
    Поставка автошин
    591748
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    971 894
    Лоты:
    1
    Регион:
    Курганская область
    АО БМК
    Попозиционная № ГП201846
    Запрос предложений. Насосные агрегаты
    Запрос предложений. Насосные агрегаты
    585875
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП201656
    Кабельная продукция. Срок действия коммерческого предложение мин.120 дней. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно №1-14. В лоте обязательна подача коммерческого по каждой позиции.
    Кабельная продукция. Срок действия коммерческого предложение мин.120 дней. Итоги подводятся по...
    542500
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО БМК
    Попозиционная № ГП213481
    Запрос предложений. Градирня
    Запрос предложений. Градирня
    588099
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП201163
    МЕТИЗНАЯ ПРОДУКЦИЯ
    МЕТИЗНАЯ ПРОДУКЦИЯ
    574673
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП237089
    Закупка ЛОТ 108 (Сетка КЧФ)
    Закупка ЛОТ 108 (Сетка КЧФ)
    593302
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП213211
    СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ЦВС
    СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ЦВС
    577787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить