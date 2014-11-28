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Номер извещения
ГП411537
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на закупку металлорукавов производства ОАО УАП "Гидравлика" для выполнения ГОЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
fadeeva@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фадеева Наталья Ивановна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Закупка металлорукавов производства ОАО УАП "Гидравлика" для выполнения ГОЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.11.2014 14:00 GMT +328.11.2014 14:0028.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411537Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлорукавов производства ОАО УАП "Гидравлика" для выполнения ГОЗБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
28.11.2014 14:0028.11.2014 14:0028.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411537Дата и время вскрытия заявок Закупка металлорукавов производства ОАО УАП "Гидравлика" для выполнения ГОЗБалашиха
Подведение итогов не позднее
08.12.2014 16:0008.12.2014 16:0008.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411537Подведение итогов не позднее Закупка металлорукавов производства ОАО УАП "Гидравлика" для выполнения ГОЗБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка металлорукавов производства ОАО УАП "Гидравлика" для выполнения ГОЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
384 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ОАО "Криогенмаш"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
29.51
Документация лота
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