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Номер извещения
ГП411536
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на закупку металлорукавов производства ОАО УАП "Гидравлика"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
fadeeva@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фадеева Наталья Ивановна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Поставка металлорукавов производства ОАО УАП Гидравлика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.11.2014 14:00 GMT +328.11.2014 14:0028.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411536Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлорукавов производства ОАО УАП ГидравликаБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
28.11.2014 14:0028.11.2014 14:0028.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411536Дата и время вскрытия заявок Поставка металлорукавов производства ОАО УАП ГидравликаБалашиха
Подведение итогов не позднее
08.12.2014 16:0008.12.2014 16:0008.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411536Подведение итогов не позднее Поставка металлорукавов производства ОАО УАП ГидравликаБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлорукавов производства ОАО УАП Гидравлика
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
477 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Моск. область, г. Балашиха, ул. Белякова д.1БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
29.51
Документация лота
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