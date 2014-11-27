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    Главная / Торги / Поставка и пуско-наладочные работы цифрового инверторного источника питания сварочной дуги

    Поставка и пуско-наладочные работы цифрового инверторного источника питания сварочной дуги

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.11.2014 10:0027.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401704565Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и пуско-наладочные работы цифрового инверторного источника питания сварочной дугиг. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401704565

    Уникальный номер закупки

    УЗК/14-91

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка и пуско-наладочные работы цифрового инверторного источника питания сварочной дуги

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.11.2014 11:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка

    Извещение

    Тех.задание

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Юридический адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    Почтовый адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Контактный телефон

    +7 499 785-33-93

    Факс

    +7 499 912-84-21

    Адрес электронной почты

    osa411@kbthm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Разумова Ольга Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Оборудование металлообрабатывающее и станки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка и пуско-наладочные работы цифрового инверторного источника питания сварочной дуги

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.11.2014 10:00 GMT +327.11.2014 10:0027.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401704565Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и пуско-наладочные работы цифрового инверторного источника питания сварочной дугиг. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    27.11.2014 10:0027.11.2014 10:0027.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401704565Дата и время вскрытия заявок Поставка и пуско-наладочные работы цифрового инверторного источника питания сварочной дугиг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.12.201401.12.2014 10:0001.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401704565Подведение итогов не позднее Поставка и пуско-наладочные работы цифрового инверторного источника питания сварочной дугиг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка и пуско-наладочные работы цифрового инверторного источника питания сварочной дуги

    Начальная цена

    467 627,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тех.заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Кирпичная, д. 32Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЭНКИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Адрес местонахождения

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.40.4

    Производство оборудования для пайки, сварки и резки, машин и аппаратов для поверхностной термообработки и газотермического напыления

    Документация лота

    Тех.задание

    29.09.2016

    Проект договора

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
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