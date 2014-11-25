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    Главная / Торги / Оборудование ИТ

    Оборудование ИТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.11.2014 13:0025.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411538Дата и время окончания срока приема заявок закупка оборудования ИТ для холдингаДомодедовскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411538

    Уникальный номер закупки

    113-5

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оборудование ИТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Основные условия и требования к поставке

    Приложение 1

    Изменения в извещении

    Типовой договор поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Торговая Компания «Мираторг»
    Все закупки и тендеры «ТК «Мираторг»

    Юридический адрес

    115516, Москва, , Москва, Кавказский бульвар, д. 57

    Почтовый адрес

    142000, Московская область, , Домодедовский, 34 км. трассы «Москва-Дон», стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 651-92-52 доб. 1428

    Факс

    +7 495 651-92-52

    Адрес электронной почты

    e.zaglumina@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Заглумина Евгения Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Домодедовский

    Закупки и тендеры Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги

    Ключевые слова:

    закупка оборудования

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка оборудования ИТ для холдинга

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.11.201426.11.2014 13:0026.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411538Подведение итогов не позднее закупка оборудования ИТ для холдингаДомодедовский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка оборудования ИТ для холдинга

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Торговая Компания «Мираторг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ТК «Мираторг»
    Все закупки и тендеры «ТК «Мираторг»

    Адрес местонахождения

    115516, Москва, , Москва, Кавказский бульвар, д. 57

    142000, Московская область, , Домодедовский, 34 км. трассы «Москва-Дон», стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72.60

    Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок питания 48V к телефонным аппаратам IP4008/4018"

    Кол-во: 70

    "Позиция 2"

    "Блок питания Microtik Ethernet Adapter with POE 24V 1 A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "МФУ Kyocera FS-6525MF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Колонки JetBalance Jb-115U"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Неттоп 3QNTP Sing ION-BL2GbP-525 ID 67534"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Монитор Benq 21.5" GL2250 Glossy-Black TN LED 5ms 16:9 DVI 12M:1 250cd"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "МФУ Kyocera ECOSYS M2035dn"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Мышь Logitech RX250"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Модуль памяти Kingston DDR3 2Gb, 1333MHz (KVR1333D3S8R9S)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Сетевой фильтр SVEN Optima Base Black (5 розеток, 5 метров)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Сетевой фильтр SVEN Optima Base Black (5 розеток, 3 метра)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 12"

    "Комплект клавиатура + мышь Logitech MK120 920-002561"

    Кол-во: 35

    "Позиция 13"

    "Модуль памяти Samsung SO-DDR3 1600 2GB"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Жесткий диск 2,5" 320 Gb SATA (WD3200LPVX)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Флешка 8Gb Transcend JetFlash 350"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Процессор CPU Intel Celeron G1620 2.7 GHz"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Жесткий диск 2,5" 64Gb SSD (SDSSDP-064G-G25)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Телефон Escene ES290 с БП в комплекте"

    Кол-во: 15

    "Позиция 19"

    "Системный блок Shuttle XH61V"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Неттоп 3QNTP Sing ION-BL2GbP-525 ID 67534"

    Кол-во: 15

    "Позиция 21"

    "Комплект клавиатура + мышь Logitech MK120 920-002561"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Флешка 4Gb Transcend JetFlash 350"

    Кол-во: 15

    "Позиция 23"

    "Веб-камера Logitech HD WebCam C270"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Чехол Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T530 Ainy BB-S491 кожаный Black"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "защитная пленка deppa для samsung galaxy tab 4 10.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Мышь Logitech RX250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Коммутатор D-link DES 1005A/E1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "принтер Kyocera FS-1060DN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Мышь Logitech RX250"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Жесткий диск 3,5" 1Tb SATA (WD1003FBYZ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Модуль памяти Kingston 8GB 2Rx4 PC3-10600R DDR3-1333 ECC (PN: 9965516-070.A)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Принтер Kyocera FS-4300DN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Сумка 15.6" PC PET PCP-W6015GR, нейлон"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Блок питания для телефона Avaya 1603SW-I"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Телефон Avaya 1603SW-I"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Монитор Benq 21.5" GL2250 Glossy-Black TN LED 5ms 16:9 DVI 12M:1 250cd"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Неттоп 3QNTP Sing ION-BL2GbP-525 ID 67534"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Комплект клавиатура + мышь Logitech MK120 920-002561"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Принтер Kyocera FS-1040DN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "ИБП APC Back-UPS CS 500VA 230V"

    Кол-во: 15

    "Позиция 41"

    "Жесткий диск 3,5" 320Gb SATA"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Кулер под сокет 775"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Кулер Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev. 2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Сумка PC PET PCP-W6015 15,6""

    Кол-во: 100

    "Позиция 45"

    "Мышь Logitech RX250"

    Кол-во: 100

    "Позиция 46"

    "Видеокарта GeForce EN210 589Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 1200Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP Silent"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "МФУ Kyocera ECOSYS M2035dn"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Жесткий диск HDD WD WD5000LPVX SATA, 2,5", 500 Gb"

    Кол-во: 20

    "Позиция 49"

    "Жесткий диск HDD WD WD5003ABYZ SATA, 3,5", 500 Gb"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "ИБП АРС Smart-UPS 750VA USB RM SUA750RMI1U"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Матрица для ноутбука Asus LED (серии К50-53, Р53, Х55А) N156B6-L0B"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Клавиатура для Asus (серии К52-53, X55) 04GNV32KRU00-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Телефонный аппарат Alcatel IP 4008"

    Кол-во: 15

    "Позиция 54"

    "Ноутбук Asus X551CA Pentium 1007/1500 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/750Gb/Intel GMA HD/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 Pro OEM"

    Кол-во: 15

    "Позиция 55"

    "ИБП АРС Smart-UPS 750VA USB RM SUA750RMI1U"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "МФУ Kyocera ECOSYS M2035dn"

    Кол-во: 5

    "Позиция 57"

    "Зарядка для ноутбука Asus 19V 3,42A (65W) 5,5x2,5мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 58"

    "Принтер Kyocera ECOSYS P6021cdn лазерный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Ноутбук Asus X551CA Pentium 2117/4Gb/500/DVD-RW/WiFi/Cam/BT/Win 8 Pro OEM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Мышь Logitech RX250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Сумка PC PET PCP-W6015 15,6""

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Точка доступа Ubiquiti NanoStation M2 NSM2(RU)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Жесткий диск внешний WD WDBJNZ0010-BBK-EEUE 1Tb"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Сумка PC PET PCP-W6015 15,6""

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Телефон сотовый Alcatel OT-233"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Телефон сотовый Alcatel OT-233"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Сумка PC PET PCP-W6015 15,6""

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Блок питания GIGABYTE GZ-EBS45N-C3 450W"

    Кол-во: 3

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