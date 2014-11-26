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Номер извещения
31401705147
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Поставка спецодежды, спецобуви и средств защиты»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.11.2014 13:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
308001, Белгородская область, Белгород, Белгородский, 3-го Интернационала, 40
Почтовый адрес
308001, Белгородская область, Белгород, Белгородский, 3-го Интернационала, 40
Контактный телефон
+7 4722 26-33-31
Факс
+7 4722 26-33-31
Адрес электронной почты
omts@belwater.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тараканов Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Белгородский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
«Поставка спецодежды, спецобуви и средств защиты»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.11.2014 11:00 GMT +326.11.2014 11:0026.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401705147Дата и время окончания срока приема заявок «Поставка спецодежды, спецобуви и средств защиты»Белгородский
Дата и время вскрытия заявок
26.11.2014 11:0026.11.2014 11:0026.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401705147Дата и время вскрытия заявок «Поставка спецодежды, спецобуви и средств защиты»Белгородский
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Поставка спецодежды, спецобуви и средств защиты»
Начальная цена
499 990,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГУП Белводоканал
Все закупки и тендеры ГУП Белводоканал
Адрес местонахождения
308001, Белгородская область, Белгород, Белгородский, 3-го Интернационала, 40
Отсутствуют
DB
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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