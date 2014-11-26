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    Главная / Торги / «Поставка спецодежды, спецобуви и средств защиты»

    «Поставка спецодежды, спецобуви и средств защиты»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2014 11:0026.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401705147Дата и время окончания срока приема заявок «Поставка спецодежды, спецобуви и средств защиты»БелгородскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401705147

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Поставка спецодежды, спецобуви и средств защиты»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.11.2014 13:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное унитарное предприятие Белгородской области Белгородский водоканал
    Все закупки и тендеры ГУП Белводоканал

    Юридический адрес

    308001, Белгородская область, Белгород, Белгородский, 3-го Интернационала, 40

    Почтовый адрес

    308001, Белгородская область, Белгород, Белгородский, 3-го Интернационала, 40

    Контактный телефон

    +7 4722 26-33-31

    Факс

    +7 4722 26-33-31

    Адрес электронной почты

    omts@belwater.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тараканов Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Белгородский

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Поставка спецодежды, спецобуви и средств защиты»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.11.2014 11:00 GMT +326.11.2014 11:0026.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401705147Дата и время окончания срока приема заявок «Поставка спецодежды, спецобуви и средств защиты»Белгородский

    Дата и время вскрытия заявок

    26.11.2014 11:0026.11.2014 11:0026.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401705147Дата и время вскрытия заявок «Поставка спецодежды, спецобуви и средств защиты»Белгородский

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    28.11.201428.11.2014 11:0028.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401705147Подведение итогов не позднее «Поставка спецодежды, спецобуви и средств защиты»Белгородский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Поставка спецодежды, спецобуви и средств защиты»

    Начальная цена

    499 990,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП Белводоканал
    Все закупки и тендеры ГУП Белводоканал

    Адрес местонахождения

    308001, Белгородская область, Белгород, Белгородский, 3-го Интернационала, 40

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DB

    ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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