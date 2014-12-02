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Номер извещения
31401703428
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка компьютеров и оргтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.11.2014 09:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19
Контактный телефон
+7 3467 36-18-83
Факс
--
Адрес электронной почты
P_Permyakov@tp86.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пермяков Павел Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 27
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютеров и оргтехники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.12.2014 16:00 GMT +302.12.2014 16:0002.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401703428Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютеров и оргтехникиг. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 27
Дата и время вскрытия заявок
03.12.2014 10:0003.12.2014 10:0003.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401703428Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютеров и оргтехникиг. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 27
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютеров и оргтехники
Начальная цена
332 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием и Проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ Технопарк высоких технологий
Все закупки и тендеры АУ Технопарк высоких технологий
Адрес местонахождения
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19
Отсутствуют
51.84
Документация лота
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