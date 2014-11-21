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Номер извещения
ГП411526
Уникальный номер закупки
Запрос 109
Наименование закупки
транспортно-экспедиционные услуг, по маршруту Россия, г. Екатеринбург – Македония, Македонска Каменица
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
17.11.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-63-81
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
A.Sudarev@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сударев Александр Львович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТЭУ маршрут Россия, г. Екатеринбург – Македония, 2304, Македонска Каменица, условия поставки (DAP «Рудник САСА ДОО Македонска Каменица»)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.11.2014 12:00 GMT +321.11.2014 12:0021.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411526Дата и время окончания срока приема заявок ТЭУ маршрут Россия, г. Екатеринбург – Македония, 2304, Македонска Каменица, условия поставки (DAP «Рудник САСА ДОО Македонска Каменица») Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
21.11.2014 12:1021.11.2014 12:1021.11.2014 12:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411526Дата и время вскрытия заявок ТЭУ маршрут Россия, г. Екатеринбург – Македония, 2304, Македонска Каменица, условия поставки (DAP «Рудник САСА ДОО Македонска Каменица») Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТЭУ маршрут Россия, г. Екатеринбург – Македония, 2304, Македонска Каменица, условия поставки (DAP «Рудник САСА ДОО Македонска Каменица»)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
вес 5800* кг. (*Вес указан с учетом реквизитов крепления на ж. д. платформе) 1 (одно) ну/част/, 302х302х144 см, вес 5740/5690 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Македония, 2304, Македонска Каменица (DAP «Рудник САСА ДОО Македонска Каменица»)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
60.24.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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