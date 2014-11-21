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    Главная / Торги / транспортно-экспедиционные услуг, по маршруту Россия, г. Екатеринбург – Македония, Македонска Каменица

    транспортно-экспедиционные услуг, по маршруту Россия, г. Екатеринбург – Македония, Македонска Каменица

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2014 12:0021.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411526Дата и время окончания срока приема заявок ТЭУ маршрут Россия, г. Екатеринбург – Македония, 2304, Македонска Каменица, условия поставки (DAP «Рудник САСА ДОО Македонска Каменица») ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411526

    Уникальный номер закупки

    Запрос 109

    Номер закупки

    Наименование закупки

    транспортно-экспедиционные услуг, по маршруту Россия, г. Екатеринбург – Македония, Македонска Каменица

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-63-81

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    A.Sudarev@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сударев Александр Львович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    ТЭУ маршрут Россия, г. Екатеринбург – Македония, 2304, Македонска Каменица, условия поставки (DAP «Рудник САСА ДОО Македонска Каменица»)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.11.2014 12:00 GMT +321.11.2014 12:0021.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411526Дата и время окончания срока приема заявок ТЭУ маршрут Россия, г. Екатеринбург – Македония, 2304, Македонска Каменица, условия поставки (DAP «Рудник САСА ДОО Македонска Каменица») Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.11.2014 12:1021.11.2014 12:1021.11.2014 12:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411526Дата и время вскрытия заявок ТЭУ маршрут Россия, г. Екатеринбург – Македония, 2304, Македонска Каменица, условия поставки (DAP «Рудник САСА ДОО Македонска Каменица») Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.11.201427.11.2014 15:3027.11.2014 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411526Подведение итогов не позднее ТЭУ маршрут Россия, г. Екатеринбург – Македония, 2304, Македонска Каменица, условия поставки (DAP «Рудник САСА ДОО Македонска Каменица») Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТЭУ маршрут Россия, г. Екатеринбург – Македония, 2304, Македонска Каменица, условия поставки (DAP «Рудник САСА ДОО Македонска Каменица»)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    вес 5800* кг. (*Вес указан с учетом реквизитов крепления на ж. д. платформе) 1 (одно) ну/част/, 302х302х144 см, вес 5740/5690 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Македония, 2304, Македонска Каменица (DAP «Рудник САСА ДОО Македонска Каменица»)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за ТЭУ после выставления акта выполненных работ в течение 30 суток.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    60.24.1

    Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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