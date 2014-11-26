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    Главная / Торги / Поставка коагулянта ОХА, 20% по активной части для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Поставка коагулянта ОХА, 20% по активной части для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2014 10:0026.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401703336Дата и время окончания срока приема заявок Поставка коагулянта ОХА, 20% по активной части для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»БарнаулПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401703336

    Уникальный номер закупки

    32

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка коагулянта ОХА, 20% по активной части для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.11.2014 08:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 31-54-42

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    mvv@barnaulvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышев Василий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Барнаул

    Закупки и тендеры Алтайский Край

    Закупки и тендеры Предметы одежды трикотажные и вязаные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка коагулянта ОХА, 20% по активной части для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.11.2014 10:00 GMT +326.11.2014 10:0026.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401703336Дата и время окончания срока приема заявок Поставка коагулянта ОХА, 20% по активной части для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Дата и время вскрытия заявок

    26.11.2014 10:0026.11.2014 10:0026.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401703336Дата и время вскрытия заявок Поставка коагулянта ОХА, 20% по активной части для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Подведение итогов не позднее

    05.12.2014 10:0005.12.2014 10:0005.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401703336Подведение итогов не позднее Поставка коагулянта ОХА, 20% по активной части для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.12.201405.12.2014 10:0005.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401703336Подведение итогов не позднее Поставка коагулянта ОХА, 20% по активной части для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка коагулянта ОХА, 20% по активной части для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Начальная цена

    320 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Водопроводные очистные сооружения ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» г. Барнаул, ул. 6-ая Нагорная, 15.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 60 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 7.1. и 7.2. Условия поставки: Товар должен поставляться в специально оборудованной автоцистерне объемом не менее 20 т, оснащенной погружными насосами и шлангами.Срок поставки: поставка осуществляется в течение 30 дней с момента получения отгрузочной разнарядки.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    14.3

    Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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