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Номер извещения
ГП411525
Уникальный номер закупки
1-798/799
Наименование закупки
Поставка трубного сортамента - Труба 20х3, мерной длины (5130+2,5мм - 12595м по ГОСТ 617-2006; 5180+2мм - 6592м по ГОСТ 10092-2006). Подробная информация в прилагаемых письмах.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.11.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-07-34
Факс
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Адрес электронной почты
v.a.korobitsyn@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коробицын Не указано
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Поставка трубного сортамента - Труба 20х3, мерной длины (5130+2,5мм - 12595м по ГОСТ 617-2006; 5180+2мм - 6592м по ГОСТ 10092-2006). Подробная информация в прилагаемых письмах.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.11.2014 07:00 GMT +325.11.2014 07:0025.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411525Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубного сортамента - Труба 20х3, мерной длины (5130+2,5мм - 12595м по ГОСТ 617-2006; 5180+2мм - 6592м по ГОСТ 10092-2006). Подробная информация в прилагаемых письмах. Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
25.11.2014 07:0025.11.2014 07:0025.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411525Дата и время вскрытия заявок Поставка трубного сортамента - Труба 20х3, мерной длины (5130+2,5мм - 12595м по ГОСТ 617-2006; 5180+2мм - 6592м по ГОСТ 10092-2006). Подробная информация в прилагаемых письмах. Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
25.11.2014 13:0025.11.2014 13:0025.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411525Подведение итогов не позднее Поставка трубного сортамента - Труба 20х3, мерной длины (5130+2,5мм - 12595м по ГОСТ 617-2006; 5180+2мм - 6592м по ГОСТ 10092-2006). Подробная информация в прилагаемых письмах. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.11.201425.11.2014 13:0025.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411525Подведение итогов не позднее Поставка трубного сортамента - Труба 20х3, мерной длины (5130+2,5мм - 12595м по ГОСТ 617-2006; 5180+2мм - 6592м по ГОСТ 10092-2006). Подробная информация в прилагаемых письмах. Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубного сортамента - Труба 20х3, мерной длины (5130+2,5мм - 12595м по ГОСТ 617-2006; 5180+2мм - 6592м по ГОСТ 10092-2006). Подробная информация в прилагаемых письмах.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Труба 20х3 мерная длина 5130+2,5мм - 12595м. (18000кг)Труба 20х3 мерная длина 5180+2мм - 6592м. (9426кг)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 27426
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