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    Главная / Торги / Выполнение работ по чистке иловых площадок №2,7,15 канализационных очистных сооружений №2, по адресу: ул. Космонавтов,78 г. Барнауле для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Выполнение работ по чистке иловых площадок №2,7,15 канализационных очистных сооружений №2, по адресу: ул. Космонавтов,78 г. Барнауле для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2014 12:0010.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401703136Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по чистке иловых площадок №2,7,15 канализационных очистных сооружений №2, по адресу: ул. Космонавтов,78 г. Барнауле для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»БарнаулПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401703136

    Уникальный номер закупки

    31

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по чистке иловых площадок №2,7,15 канализационных очистных сооружений №2, по адресу: ул. Космонавтов,78 г. Барнауле для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.11.2014 06:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 31-54-42

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    mvv@barnaulvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышев Василий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Барнаул

    Закупки и тендеры Алтайский Край

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по чистке иловых площадок №2,7,15 канализационных очистных сооружений №2, по адресу: ул. Космонавтов,78 г. Барнауле для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2014 12:00 GMT +310.12.2014 12:0010.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401703136Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по чистке иловых площадок №2,7,15 канализационных очистных сооружений №2, по адресу: ул. Космонавтов,78 г. Барнауле для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2014 12:0010.12.2014 12:0010.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401703136Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по чистке иловых площадок №2,7,15 канализационных очистных сооружений №2, по адресу: ул. Космонавтов,78 г. Барнауле для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Подведение итогов не позднее

    19.12.2014 09:0019.12.2014 09:0019.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401703136Подведение итогов не позднее Выполнение работ по чистке иловых площадок №2,7,15 канализационных очистных сооружений №2, по адресу: ул. Космонавтов,78 г. Барнауле для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.12.201419.12.2014 09:0019.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401703136Подведение итогов не позднее Выполнение работ по чистке иловых площадок №2,7,15 канализационных очистных сооружений №2, по адресу: ул. Космонавтов,78 г. Барнауле для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по чистке иловых площадок №2,7,15 канализационных очистных сооружений №2, по адресу: ул. Космонавтов,78 г. Барнауле для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Начальная цена

    6 971 015,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием №1,2,3 (приложение №2 к Закупочной документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место выполнения работ: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов,78 КОС-2. Условия выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием №1,2,3 (приложение №2 к Закупочной документации)Срок выполнения работ: с 17.12.14г. по 25.03.15г.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата работ производится Заказчиком в срок не более 30 календарных дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ, против документов, указанных в п.2.2 договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    FA

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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