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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401703815
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка плоттера Epson SureColor SC-Т3200 (в комплекте)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.11.2014 10:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
692511, Российская Федерация, Приморский край, Уссурийск, Карбышева, 27
Почтовый адрес
692511, Российская Федерация, Приморский край, Уссурийск, Карбышева, 27
Контактный телефон
+7 4234 32-10-33 доб. 1
Факс
+7 4234 32-10-33
Адрес электронной почты
l.lavrinova@ussuraqua.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лавринова Любовь Олеговна
Место рассмотрения предложений
Уссурийск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка плоттера Epson SureColor SC-Т3200 (в комплекте)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.11.2014 10:00 GMT +325.11.2014 10:0025.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401703815Дата и время окончания срока приема заявок Поставка плоттера Epson SureColor SC-Т3200 (в комплекте)Уссурийск
Дата и время вскрытия заявок
26.11.2014 03:0026.11.2014 03:0026.11.2014 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401703815Дата и время вскрытия заявок Поставка плоттера Epson SureColor SC-Т3200 (в комплекте)Уссурийск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка плоттера Epson SureColor SC-Т3200 (в комплекте)
Начальная цена
101 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП Уссурийск-Водоканал
Все закупки и тендеры МУП Уссурийск-Водоканал
Адрес местонахождения
692511, Российская Федерация, Приморский край, Уссурийск, Карбышева, 27
Отсутствуют
30.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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