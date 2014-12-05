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Номер извещения
ГП411524
Уникальный номер закупки
216-Т-2014
Наименование закупки
Оказание услуг по строительству (бурению) 3-х эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием №3242Г, 3243Г, 3244Г Степноозерского месторождения.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
17.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101
Почтовый адрес
119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1
Контактный телефон
+7 495 223-86-99 доб. 7558
Факс
+7 495 223-86-99
Адрес электронной почты
Sergey.Krasikov@ipc-oil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Красиков Сергей Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по строительству (бурению) 3-х эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием №3242Г, 3243Г, 3244Г Степноозерского месторождения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.12.2014 12:00 GMT +305.12.2014 12:0005.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411524Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по строительству (бурению) 3-х эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием №3242Г, 3243Г, 3244Г Степноозерского месторожденияМосква
Дата и время вскрытия заявок
05.12.2014 12:00GMT +305.12.2014 12:0005.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411524Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по строительству (бурению) 3-х эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием №3242Г, 3243Г, 3244Г Степноозерского месторожденияМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.12.201408.12.2014 12:0008.12.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411524Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по строительству (бурению) 3-х эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием №3242Г, 3243Г, 3244Г Степноозерского месторожденияМосква
Подведение итогов не позднее
15.12.2014 12:0015.12.2014 12:0015.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411524Подведение итогов не позднее Оказание услуг по строительству (бурению) 3-х эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием №3242Г, 3243Г, 3244Г Степноозерского месторожденияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по строительству (бурению) 3-х эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием №3242Г, 3243Г, 3244Г Степноозерского месторождения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с тендерной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с тендерной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101
119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1
Отсутствуют
11.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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