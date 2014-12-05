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    Главная / Торги / Оказание услуг по строительству (бурению) 3-х эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием №3242Г, 3243Г, 3244Г Степноозерского месторождения.

    Оказание услуг по строительству (бурению) 3-х эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием №3242Г, 3243Г, 3244Г Степноозерского месторождения.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.12.2014 12:0005.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411524Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по строительству (бурению) 3-х эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием №3242Г, 3243Г, 3244Г Степноозерского месторожденияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411524

    Уникальный номер закупки

    216-Т-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по строительству (бурению) 3-х эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием №3242Г, 3243Г, 3244Г Степноозерского месторождения.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническая анкета (ф.3.1)

    Извещение

    Тендерная документация

    Техническое задание (excel)

    Техническое задание

    Формы предоставления коммерческого предложения (ф.2.1)

    Технические требования

    Проект Договора

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания»
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Юридический адрес

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    Почтовый адрес

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 223-86-99 доб. 7558

    Факс

    +7 495 223-86-99

    Адрес электронной почты

    Sergey.Krasikov@ipc-oil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Красиков Сергей Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по добыче нефти и природного газа

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по строительству (бурению) 3-х эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием №3242Г, 3243Г, 3244Г Степноозерского месторождения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.12.2014 12:00 GMT +305.12.2014 12:0005.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411524Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по строительству (бурению) 3-х эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием №3242Г, 3243Г, 3244Г Степноозерского месторожденияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    05.12.2014 12:00GMT +305.12.2014 12:0005.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411524Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по строительству (бурению) 3-х эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием №3242Г, 3243Г, 3244Г Степноозерского месторожденияМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.12.201408.12.2014 12:0008.12.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411524Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по строительству (бурению) 3-х эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием №3242Г, 3243Г, 3244Г Степноозерского месторожденияМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.12.2014 12:0015.12.2014 12:0015.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411524Подведение итогов не позднее Оказание услуг по строительству (бурению) 3-х эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием №3242Г, 3243Г, 3244Г Степноозерского месторожденияМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.201415.12.2014 12:0015.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411524Подведение итогов не позднее Оказание услуг по строительству (бурению) 3-х эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием №3242Г, 3243Г, 3244Г Степноозерского месторожденияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по строительству (бурению) 3-х эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием №3242Г, 3243Г, 3244Г Степноозерского месторождения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с тендерной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с тендерной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с тендерной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ННК
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Адрес местонахождения

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    11.20

    Предоставление услуг по добыче нефти и газа

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бурение"

    Кол-во: 1

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