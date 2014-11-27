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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП411523
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка деревянной балки на декабрь месяц
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
16.11.2014 23:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197348, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Богатырский пр-т, дом 2
Почтовый адрес
197348, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Коломяжский пр-т, дом 18
Контактный телефон
+7 812 305-91-79
Факс
+7 812 305-91-79
Адрес электронной почты
mariya.privalova@etalongroup.com
Ф.И.О. контактного лица
Привалова Не указано
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка деревянной балки на объекты ГК Эталон
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка деревянной балки на объекты ГК Эталон
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Деревянная балка, длина 3,9 м - 1000 шт Деревянная балка, длина 3,4 м - 6000 шт Деревянная балка, длина 2,4 м - 2000 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург (в пределах КАД)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО УПТК-ЛенСпецСМУ
Все закупки и тендеры ЗАО УПТК-ЛенСпецСМУ
Адрес местонахождения
197348, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Богатырский пр-т, дом 2
197348, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Коломяжский пр-т, дом 18
Наименование заказчика
ЗАО УПТК-ЛенСпецСМУ
Все закупки и тендеры ЗАО УПТК-ЛенСпецСМУ
Адрес местонахождения
197348, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Богатырский пр-т, дом 2
197348, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Коломяжский пр-т, дом 18
Отсутствуют
DD
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000
Кол-во: 6000
Кол-во: 2000
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