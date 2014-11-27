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    Главная / Торги / Закупка деревянной балки на декабрь месяц

    Закупка деревянной балки на декабрь месяц

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.11.2014 15:0027.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411523Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деревянной балки на объекты ГК ЭталонСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411523

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка деревянной балки на декабрь месяц

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.11.2014 23:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тех. задание

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество УПТК-ЛенСпецСМУ
    Все закупки и тендеры ЗАО УПТК-ЛенСпецСМУ

    Юридический адрес

    197348, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Богатырский пр-т, дом 2

    Почтовый адрес

    197348, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Коломяжский пр-т, дом 18

    Контактный телефон

    +7 812 305-91-79

    Факс

    +7 812 305-91-79

    Адрес электронной почты

    mariya.privalova@etalongroup.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Привалова Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка деревянной балки на объекты ГК Эталон

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    04.12.201404.12.2014 15:0004.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411523Подведение итогов не позднее Поставка деревянной балки на объекты ГК ЭталонСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка деревянной балки на объекты ГК Эталон

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Деревянная балка, длина 3,9 м - 1000 шт Деревянная балка, длина 3,4 м - 6000 шт Деревянная балка, длина 2,4 м - 2000 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург (в пределах КАД)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Стоимость товара должна быть указана с НДС и доставкой по г.Санкт-Петербург

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО УПТК-ЛенСпецСМУ
    Все закупки и тендеры ЗАО УПТК-ЛенСпецСМУ

    Адрес местонахождения

    197348, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Богатырский пр-т, дом 2

    197348, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Коломяжский пр-т, дом 18

    Наименование заказчика

    ЗАО УПТК-ЛенСпецСМУ
    Все закупки и тендеры ЗАО УПТК-ЛенСпецСМУ

    Адрес местонахождения

    197348, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Богатырский пр-т, дом 2

    197348, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Коломяжский пр-т, дом 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DD

    ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деревянная балка, длина 3,9 м"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 2"

    "Деревянная балка, длина 3,4 м"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 3"

    "Деревянная балка, длина 2,4 "

    Кол-во: 2000

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