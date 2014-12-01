Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Заказчик обязуется оплачивать выполненные в соответствии с Заданием и принятые от Подрядчика по акту сдачи-приемки работы в течение 10 (десяти) банковских дней с даты их подписания и предоставления Подрядчиком соответствующего счета