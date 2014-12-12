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    Главная / Торги / на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411521Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411521

    Уникальный номер закупки

    298-А-ВЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Приложение №3 Проект договора по лоту №4

    Приложение №3 Проект договора по лоту №3

    Приложение №3 Проект договора по лоту №2

    Приложение №3 Проект договора по лоту №1

    аукционная документация

    извещение об отмене аукциона

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    a.zvarin@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зварин Антон Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411521Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    16.12.2014 10:0016.12.2014 10:0016.12.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411521Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    17.12.2014 10:0017.12.2014 10:0017.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411521Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    18.12.2014 10:0018.12.2014 10:0018.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411521Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    18.12.201418.12.2014 10:0018.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411521Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)

    Начальная цена

    324,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    13 200,66 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    40,68 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самарская область, Волжский район, пос. РощинскийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с приложением № 3 аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411521Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    16.12.2014 10:0016.12.2014 10:0016.12.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411521Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    17.12.2014 10:0017.12.2014 10:0017.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411521Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    18.12.2014 10:0018.12.2014 10:0018.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411521Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    18.12.201418.12.2014 10:0018.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411521Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)

    Начальная цена

    324,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    10 124,40 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    31,20 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самарская область, Волжский район, пос. РощинскийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с приложением № 3 аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411521Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    16.12.2014 10:0016.12.2014 10:0016.12.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411521Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    17.12.2014 10:0017.12.2014 10:0017.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411521Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    18.12.2014 10:0018.12.2014 10:0018.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411521Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    18.12.201418.12.2014 10:0018.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411521Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)

    Начальная цена

    324,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    21 261,24 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    65,52 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самарская область, Волжский район, пос. РощинскийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с приложением № 3 аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    извещение об отмене аукциона

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411521Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    16.12.2014 10:0016.12.2014 10:0016.12.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411521Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    17.12.2014 10:0017.12.2014 10:0017.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411521Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    18.12.2014 10:0018.12.2014 10:0018.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411521Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    18.12.201418.12.2014 10:0018.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411521Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)

    Начальная цена

    246,89

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    155 417,26 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    155 417,26

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    629,50 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самарская область, Волжский район, пос. РощинскийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с приложением № 3 аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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    Оказание услуг по подготовке и размещению информационно-аналитических материалов об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в ежедневном периодическом печатном издании - газете, распространяемом на территории г.Череповец Вологодской области (Ч1)
    Оказание услуг по подготовке и размещению информационно-аналитических материалов об...
    593246
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    15.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    1 218 520
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Нижегородтеплогаз
    Маркетинговые исследования * № 32211060752
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
    590519
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования *
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    1 797 192
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ПАО НПО Искра
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078802
    Поставка газовых баллонов по ГОСТ 949-73
    Поставка газовых баллонов по ГОСТ 949-73
    593286
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    990 048
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
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