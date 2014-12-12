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Номер извещения
ГП411521
Уникальный номер закупки
298-А-ВЦ
Наименование закупки
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
17.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
a.zvarin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зварин Антон Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411521Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.12.2014 10:0016.12.2014 10:0016.12.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411521Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
17.12.2014 10:0017.12.2014 10:0017.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411521Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
18.12.2014 10:0018.12.2014 10:0018.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411521Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)
Начальная цена
324,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
13 200,66 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
40,68 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самарская область, Волжский район, пос. РощинскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411521Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.12.2014 10:0016.12.2014 10:0016.12.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411521Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
17.12.2014 10:0017.12.2014 10:0017.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411521Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
18.12.2014 10:0018.12.2014 10:0018.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411521Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)
Начальная цена
324,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 124,40 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
31,20 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самарская область, Волжский район, пос. РощинскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411521Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.12.2014 10:0016.12.2014 10:0016.12.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411521Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
17.12.2014 10:0017.12.2014 10:0017.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411521Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
18.12.2014 10:0018.12.2014 10:0018.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411521Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)
Начальная цена
324,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
21 261,24 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
65,52 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самарская область, Волжский район, пос. РощинскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411521Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.12.2014 10:0016.12.2014 10:0016.12.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411521Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
17.12.2014 10:0017.12.2014 10:0017.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411521Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
18.12.2014 10:0018.12.2014 10:0018.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411521Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Самарская область)
Начальная цена
246,89
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
155 417,26 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
629,50 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самарская область, Волжский район, пос. РощинскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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