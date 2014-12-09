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Номер извещения
31401701466
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Техническое обследование аванкамеры насосной станции 1 подъема Метелевского водозабора
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.11.2014 16:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 52-04-61 доб. 1244
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
a.scherbakova@vodokanal.info
Ф.И.О. контактного лица
Щербакова Анна Михайловна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
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Техническое обследование аванкамеры насосной станции 1 подъема Метелевского водозабора
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2014 07:00 GMT +309.12.2014 07:0009.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401701466Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обследование аванкамеры насосной станции 1 подъема Метелевского водозабораг. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2014 07:0009.12.2014 07:0009.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401701466Дата и время вскрытия заявок Техническое обследование аванкамеры насосной станции 1 подъема Метелевского водозабораг. Тюмень
Подведение итогов не позднее
12.12.2014 12:0012.12.2014 12:0012.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401701466Подведение итогов не позднее Техническое обследование аванкамеры насосной станции 1 подъема Метелевского водозабораг. Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обследование аванкамеры насосной станции 1 подъема Метелевского водозабора
Начальная цена
950 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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