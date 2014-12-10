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Номер извещения
31401701565
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договора по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) на в 2014-2015 гг. для нужд ООО «РВК-Воронеж»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.11.2014 16:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
tender@vrnvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сидорма Ирина Васильевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Закупки и тендеры Услуги по страхованию морского, воздушного, космического и прочих видов транспорта
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обязательному страхованию (с 12.12.2014 в соответствии с ТЗ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2014 11:00 GMT +310.12.2014 11:0010.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401701565Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по обязательному страхованию (с 12.12.2014 в соответствии с ТЗ)Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2014 11:0010.12.2014 11:0010.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401701565Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по обязательному страхованию (с 12.12.2014 в соответствии с ТЗ)Воронеж
Подведение итогов не позднее
12.12.2014 12:0012.12.2014 12:0012.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401701565Подведение итогов не позднее оказание услуг по обязательному страхованию (с 12.12.2014 в соответствии с ТЗ)Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обязательному страхованию (с 12.12.2014 в соответствии с ТЗ)
Начальная цена
105 646,63
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
66.03.3
Документация лота
Кол-во: 1
Оказание услуг по обязательному страхованию (с 01.01.2015 в соответствии с ТЗ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2014 11:00 GMT +310.12.2014 11:0010.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401701565Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по обязательному страхованию (с 01.01.2015 в соответствии с ТЗ)Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2014 11:0010.12.2014 11:0010.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401701565Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по обязательному страхованию (с 01.01.2015 в соответствии с ТЗ)Воронеж
Подведение итогов не позднее
12.12.2014 12:0012.12.2014 12:0012.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401701565Подведение итогов не позднее оказание услуг по обязательному страхованию (с 01.01.2015 в соответствии с ТЗ)Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обязательному страхованию (с 01.01.2015 в соответствии с ТЗ)
Начальная цена
592 528,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
66.03.3
Документация лота
Кол-во: 1
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